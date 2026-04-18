守護山海圳 社大台江分校師生清除千株外來種銀合歡

台江師生守護山海圳，清除千株外來種銀合歡。（記者王姝琇攝）

社大台江分校師生志工持續第3年進行山海圳「內海之路」銀合歡外來種調查，今天短短1公里清除近千棵銀合歡小苗，期許在雨季來臨之前減少生長速度，守護山海圳、保育「內海之路」。

社大台江分校執行長吳茂成說，台江流域學習社群倡議「種樹築道」、「守護河川」，催生山海圳國家綠道，3年前開始結合台江國家公園、第六河川分署，進行山海圳內海之路外來種銀合歡環境監測行動，同時調查沿線台灣楝樹的生長情形。

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台江分校「跟著河流去旅行」課程師生，今天由沈介文老師帶領，齊集山海圳國家綠道起點，沿著0K到1K的綠道，調查清除銀合歡小苗，半天下來，同學們統計清除近千株的銀合歡小苗，希望在雨季來臨前，遏止銀合歡族群擴張速度。同學們也沿路為台灣楝樹解開纏繞在身上的藤蔓，這些藤蔓緊緊纏勒在樹幹上，阻礙楝樹生長，解開之後，樹冠為之鬆開。

同學許志祥指出，大家在雨季來臨前，將銀合歡的小苗拔除，避免外來種擴展，這是很有意義的事，自己參加這項守護山海圳國家綠道，也很有成就感。

吳清榮同學也說，山海圳國家綠道內海之路，靠近水域部分，有些藤蔓，將台灣楝樹纏住，今天大家共同合作，清除銀合歡小苗，也為楝樹解開身上的藤蔓，以利樹木生長。

沈介文說，山海圳國家綠道銀合歡的監測及移除，公私協力合作，公部門已將大棵的銀合歡移除，但是，銀合歡的地下部根株還會產生萌蘖的生長，因此，今天跟著河流去旅行班同學，就沿著0K到1K的內海之路，將銀合歡萌櫱長出來的小苗移除，同時，同學們也觀察到銀合歡移除後，台灣楝樹的小苗也逐漸發芽長出來。

台江師生守護山海圳，清除千株外來種銀合歡。（記者王姝琇攝）

台江師生守護山海圳，清除千株外來種銀合歡。（記者王姝琇攝）

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