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    首頁 > 生活

    航空城自建宅卡在電箱、卡在人行道 至今無法動工

    2026/04/18 17:33 記者謝武雄／桃園報導
    桃園航空城至今仍有安置街廓因電箱尚未遷移，無法動工。（議員徐其萬提供）

    桃園航空城至今仍有安置街廓因電箱尚未遷移，無法動工。（議員徐其萬提供）

    桃園航空城採先建後拆政策，部分民眾選擇安置街廓自建；但市議員徐其萬爆料說，至今還有民眾因為門口二個電箱無法遷移，導致無法施工，與市府多處會勘都沒有結果。他說，政府提供每坪3萬元重建補助、最高300萬元，原要求2月底前完成2樓版勘驗，如今延到6月底，但住戶電箱問題不解決，延後對住戶毫無意義。

    航空城工程處表示，該住戶有台電低壓、高壓設備及路燈開關箱，經與各單位研商遷移方案，路燈開關箱遷移至鄰戶邊界，台電高壓設備預計今年下半年完成遷移，低壓設備經評估係為住戶用電需求，無法遷移，未來可配合民眾建築進出規劃微幅調整，以不妨礙民眾進出為原則。

    徐其萬表示，有住戶門口設置2個大型電箱，導致工程車無法進出，周邊住宅均已動工，唯獨該戶「卡在原地」，多次向市府反映要求遷移電箱，卻遲未解決，批市府「根本沒有誠意處理」；也有不少住戶位於安置街廓的住宅已經蓋好準備搬遷入住，卻因人行道與路面存在高低差，車輛難以上下，造成搬家不便，航空城工程處卻說，要等到年底一併施工，讓人無法接受。

    對此，桃園市工務局長汪在宙回應表示，針對已完工且有搬遷需求的住戶，市府將優先協助設置「臨時斜坡」，以利車輛進出及搬家使用；至於整體人行道高低差問題，市府將於年底工程統一完工後，全面施作正式斜坡設施，以兼顧通行便利與整體景觀美觀。

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