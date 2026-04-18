桃園市民卡發行207萬張 APP僅34萬人下載 民代批遠不及台北通、台中通

桃園市民卡發行量達207萬張，但市民卡APP 2.0僅30餘萬人下載，被多位議員批評成效不彰。（記者謝武雄攝）

桃園市民卡發卡量已達207萬張，但「市民卡APP2.0」下載人數僅34萬人，反觀台北市「台北通」300萬；台中市「台中通」也有150萬；議員們批評「市民卡APP2.0」不好用，除功能不完整外，未能整合其他部門活動，也是民眾不願下載原因。智慧城鄉發展委員會（智發會）主委廖修武表示，已經逐項檢討與各部門對接問題，讓APP越來越好用。

廖修武表示，新版市民卡APP於去年1月17日上線，下載量已突破34萬次，資料查詢累積超過1450萬次，為持續提升使用率，將深化與機關互動，包含結合購物節活動發票登錄；另透過會員制身分驗證，方便民眾免檢附申請資料即可線上申辦；另針對敬老愛心卡、一生好運卡等針等特定族群，透過市民卡APP主動推播，並發放福利券；在生活上的應用，除乘車碼外，APP可連結公車動態系統、垃圾車查詢，另有關教育學雜費等繳費，亦逐步納入評估討論。

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議員謝美英則調侃市民卡的卡是「卡」民眾的「卡」，還砲轟智發會根本「數位失能」，導致各局處各吹各調，數位亂象多次反映仍未見改善，桃園市民卡APP 2.0下載次數慘不忍睹，與同為六都的台北通、台中通相差甚遠，績效評比更輸環保局「桃園垃圾車APP」。

議員黃崇真也認為，智發會一年預算近10億元，編制員額369人，績效卻乏善可陳，桃園市民卡APP 2.0新版APP很多無效連結；議員王珮毓、張曉昀認為除了公車乘車優惠，也應擴充停車繳費、水電費等功能。

議員黃敬平直批市民卡APP整合牛步化，非常的不好用；議員楊朝偉要求將敬老愛心卡、一生好運卡整合，不要「一人多卡」；議員舒翠玲指各局處橫向聯繫不夠，資訊要互相整合。

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