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    首頁 > 生活

    南投信義賞螢吃布農烤大豬 潭南部落「螢」河夜遊

    2026/04/18 17:16 記者劉濱銓／南投報導
    南投信義4、5月迎來賞螢季，受惠降雨，螢況已達4成，預計5月可來到8成。（平哲賢攝，潭南社區發展協會提供）

    南投信義4、5月迎來賞螢季，受惠降雨，螢況已達4成，預計5月可來到8成。（平哲賢攝，潭南社區發展協會提供）

    南投縣信義鄉4月迎來賞螢季，信義鄉公所在潭南村舉辦賞螢活動，4月中到5月底都可賞螢，目前螢況約4成，期間還有布農烤大豬、傳統射箭、市集等，遊客可在無污染的賞螢步道體驗「螢」河夜遊樂趣，還能感受當地布農風情。

    信義鄉潭南社區發展協會說，潭南村鄰近日月潭伊達邵，另一頭則是信義鄉地利村，潭南的玉崙溪賞螢步道四面環山、生態豐富，當地布農族人多年來採無毒友善耕作，營造無污染的生態環境，每年4、5月處處可見螢火蟲飛舞，近期受惠降雨，螢況已有3、4成，預計下旬還有一波雨勢，屆時5月上旬螢況可望達到8成，賞螢可到5月底。

    協會也說，今年賞螢特別在4月18、19日以及4月24、25、26日舉辦部落市集活動，包括部落導覽、布農烤大豬、傳統射箭、搗米等，讓民眾體驗部落活動後，再到步道欣賞螢火蟲。

    信義鄉公所說，在潭南擴大舉辦賞螢，盼協助濁水溪線部落吸引觀光人潮，透過賞螢不僅能拉抬當地與周邊住宿，也有助農特產銷售，嘉惠部落觀光與收益。

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