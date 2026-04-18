台南小小閱讀達人榜首是她 11歲女童年借3907本書

台南市立圖書館舉辦第1屆「小小閱讀達人」活動，今天頒獎。（台南市立圖書館提供）

迎接世界閱讀日，展現孩子們閱讀成果，台南市立圖書館舉辦第1屆「小小閱讀達人」活動，今天在永康新總館頒獎，借閱排名榜首的是11歲女童吳欣樺，去年借閱累計達3907冊。

頒獎典禮結合「運河100紀念」，推出「河，樂融融─知一條河」親子共創活動，以「運河的時光旅行」為主軸，帶領民眾透過閱讀，重新認識城市與河流的歷史脈絡，逾百位大小朋友。

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去年度台南市公共圖書館總借閱冊數逾1180多萬冊，其中，0～11歲借閱量達301萬冊，約占借閱總量約4分之1，顯示已成功培養穩定的兒童閱讀族群，帶動整體家庭閱讀風氣。

為持續鼓勵閱讀，南市圖去年首度推出「小小閱讀達人」活動，設計「我愛借書閱讀」與「我愛分享閱讀」等2大任務，鼓勵學童透過借閱與心得分享深化閱讀經驗。

頒獎典禮由文化局副局長林韋旭、市立圖書館長楊馥菱共同表揚12歲以下優秀閱讀學童。

「我愛借書閱讀」活動須達年借閱冊數360冊以上才可參加，吸引154名學童報名，依借閱冊數統計出的前10名獲獎學童，每人借閱量都超過1千冊，頒發500到1200元的圖書禮券，鼓勵學童持續探索閱讀世界。

「我愛分享閱讀」則鼓勵學童以文字或圖畫分享閱讀心得，活動吸引349名小朋友投稿，最終選出36名得獎者。

手作體驗中，親子攜手以繽紛緞帶編織心中的「大運河」，共同留下屬於家庭的獨特記憶，也讓閱讀的種子在陪伴中萌芽。

市圖館長楊馥菱說，結合閱讀、體驗與在地文化的多元活動設計，讓閱讀走入生活，也培養孩子的觀察力與創造力，未來將持續推動各項閱讀推廣計畫，讓閱讀成為生活中自然且持續的力量。

現場還有親子手作體驗，一起留下美好的回憶。（記者吳俊鋒攝）

現場也展示「分享閱讀」優秀作品，相互觀摩。（記者吳俊鋒攝）

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