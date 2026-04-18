厲害 台南溪北首場公笭賽新營五興對舊廍上場 揹最大1尺鴿笭

台南新營區傳統鴿笭賽今天（18日）首場公笭賽由五興對舊廍上場，五興鴿笭會到舊廍以拋擲方式放飛鴿子揹回鴿笭。（新營公所提供）

台南市鴿笭文化季已在各地庄頭陸續展開鴿笭對抗賽，其中新營區傳統鴿笭賽今天（18日）首場公笭賽由五興對舊廍上場，五興鴿笭會出動約50隻鴿子揹回近70個鴿笭，揹回3個最大的1尺鴿笭，比去年最大尺寸9寸8多了2分，刷新紀錄，明天將由舊廍鴿笭會出動鴿子到五興揹回公笭，但五興對抗舊廍的鴿笭賽純聯誼，不比勝負，不傷和氣。

台南溪北農村放紅腳笭（鴿笭）民俗傳承百年，列入台南市定民俗，藉由庄頭對庄頭的鴿笭對抗，凝聚農村向心力、村落聯誼，目前在新營、鹽水和學甲區等地，至今還保留21個村庄的12組鴿笭對抗賽，有些對抗賽採自主訓練、未比公笭，有些先比掛私笭的熱身賽、再比最後一回合的掛公笭決賽，有些對抗是自主訓練後，就比最後一回合的公笭賽。但因農村人口老化，養鴿的會友愈來愈少，少有年輕一輩加入，傳承現危機。

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在新營區保留傳統鴿笭賽有五興對舊廍、角帶對太南B、太北對太南A等3組對抗賽，五興對舊廍的鴿笭賽直接比掛公笭，今天率先上場，五興鴿笭會只剩養鴿人6位，出賽的鴿子也只有50隻，由會長王聰明帶隊到舊廍的放飛點放飛鴿笭，新營區長陳宏田、市議員蔡育輝特地到場加油，也參與投擲放飛笭鴿，肯定五興、舊廍鴿會保存鴿笭文化。

王聰明和88歲王父就出動14隻笭鴿出賽，五興對舊廍的公笭賽總計有130個公笭，尺寸從7尺4到最大的1尺，鴿子揹鴿笭從7尺4就起跳，真正「硬斗」，考驗鴿子的耐力、體力、負重，兩庄的飛行距離約1.3公里遠，笭鴿要來來回回揹鴿笭回巢，讓觀戰的民眾直呼比賽刺激。

最大的鴿笭尺寸達到1尺，公笭中有4個1尺鴿笭，王聰明的鴿子就揹回3個1尺鴿笭，發揮最大戰力，明天就看舊廍的鴿子到五興聚落揹回公笭的戰果，但王聰明說，五興對舊廍鴿笭賽不比勝負，也是這組對抗賽的特色。

為鴿子綁上鴿笭準備放飛，五興鴿笭會揹回最大的1尺鴿笭。（記者楊金城攝）

新營區長陳宏田（右一）、市議員蔡育輝（右二）特地到場為五興對舊廍鴿笭賽加油。（新營公所提供）

台南溪北傳統鴿笭賽，首場公笭賽由新營五興對舊廍上場。（記者楊金城攝）

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