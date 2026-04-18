「2026桃園桐花祭」龍潭開幕 5場桐樂會邀民眾賞「五月雪」美景

桃園市長張善政（右四）出席「桃園桐花祭主題活動暨伯公祭儀」。（記者周敏鴻攝）

「2026桃園桐花祭」今天開幕，吸引許多民眾齊聚龍潭區客家文化館賞桐花、看表演，5月9日前週末假期，還將串聯龍潭、大溪、楊梅、蘆竹、龜山區接力舉辦5場桐樂會，加上市府客家事務局推薦的13處賞桐秘境、8條桐花小旅行遊程，邀民眾開心欣賞桐花盛開猶如「五月雪」的美景。

桃園桐花祭開幕日邀來金曲歌后朱海君、兒童樂團J HALL演出，還有歡樂百變氣球秀、客語魔術表演秀等，讓大小朋友都看得很開心。桃園市長張善政也出席「桃園桐花祭主題活動暨伯公祭儀」與民眾同歡，他說，桃園以「世界新客都」為目標，積極推動客家文化傳承與國際交流，未來將持續拓展與新加坡、柬埔寨等國家的客家社群互動交流，盼讓世界看見桃園客庄的豐沛文化能量。

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桃園桐花祭以「賞桐Give Me Five」為主題，後續還規劃5場「桐樂會」，包括4月25日在楊梅故事園區、4月26日在龍潭三和市民活動中心、5月2日在蘆竹五酒桶山南天宮、5月3日在大溪永福龍山寺、5月9日在龜山長庚養生文化村大草坪，有表演、市集、手作體驗、在地文化展演，以及電子集章活動，精彩可期。

客家局還推薦龍潭小粗坑古道、大溪十一指古道、楊梅保甲古道等13處賞桐秘境，以及龜山茶香之旅、蘆竹農遊之旅等8條桐花小旅行遊程，相關資訊可洽詢「2026桃園桐花祭」官網（https://hakkadata.tycg.gov.tw/26117/）

民眾在龍潭區客家文化館欣賞盛開的桐花。（記者周敏鴻攝）

桃園桐花祭今開幕，多項精彩演出陪民眾開心賞桐花。（記者周敏鴻攝）

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