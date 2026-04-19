螢光漫舞2-2》宜蘭賞螢季登場 生態工作者籲無痕賞螢

頭城農場為幼蟲打造富含腐植質的完美生長環境，成為螢火蟲天堂。（頭城農場提供）

每年4到5月正值螢火蟲活躍季節，宜蘭近年投入棲地復育，族群數量趨向穩定。參與復育計畫的生態工作者瞿德淵認為，螢火蟲重現代表土地與水資源等生態指標恢復健康，復育成果得來不易，民眾務必落實「無痕賞螢」，一起守護微光希望。

退休校長、頭城休閒農場永續教育推廣中心執行長瞿德淵致力生態復育與棲地營造，並成功將農場轉化為野生動物能安心棲息的環境，平時也透過園區導覽，協助遊客近距離觀察螢火蟲生態。

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瞿德淵說，農場常見螢火蟲約6種，擬紋螢、紅胸黑翅螢、小紅胸黑翅螢以特有閃爍頻率，在低矮草叢與溪邊交織光點；黃緣螢、山窗螢與紋胸黑翅螢則多活動於林間，微光在枝葉間游移，如同流動的星河。

他說，每種螢火蟲的發光特徵各異，民眾可透過夜間導覽，在低光害的環境中，靜靜觀察閃爍光點，由於復育成果不易，前往賞螢時，也務必遵守「不喧嘩、不捕捉、不以手電筒直射（需包覆紅色玻璃紙）」的無痕原則，一起落實環境保護，減少對生態的干擾。

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紅胸黑翅螢交配。（瞿德淵提供）

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