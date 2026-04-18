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    首頁 > 生活

    外送員專法7月上路 平台應提供至少3小時教育訓練

    2026/04/18 16:56 中央社
    強化外送員職場安全，外送員專法明定外送平台應提供教育訓練，勞動部近日擬定，平台針對新進外送員需提供至少3小時教育訓練，後每3年一次，訓練內容包含危害辨識與預防等。示意圖。（資料照）

    強化外送員職場安全，外送員專法明定外送平台應提供教育訓練，勞動部近日擬定，平台針對新進外送員需提供至少3小時教育訓練，後每3年一次，訓練內容包含危害辨識與預防等。示意圖。（資料照）

    強化外送員職場安全，外送員專法明定外送平台應提供教育訓練，勞動部近日擬定，平台針對新進外送員需提供至少3小時教育訓練，後每3年一次，訓練內容包含危害辨識與預防等。

    外送員權益保障及外送平台管理法將於7月21日上路，法規明定，外送平台業者對新加入外送員，應提供一定時數職業安全衛生、交通安全、食品衛生安全及其他必要教育訓練。

    勞動部職業安全衛生署近日預告修正「職業安全衛生教育訓練規則」等部分條文修正草案，針對外送平台提供職業安全教育訓練等相關規範增訂相關條文，以銜接即將施行的外送專法。

    勞動部職業安全衛生署綜合規劃組長曹常成告訴中央社記者，條文明定，外送員的職業安全衛生教育訓練內容，應該包含危害辨識與預防、安全衛生防護具使用以及緊急事故發生時的應變處理等項目。

    至於時數及頻率部分，曹常成說，外送平台針對新進外送員須先提供至少3小時的教育訓練，在職外送員則每滿3年須再接受3小時訓練，以確保持續具備相關安全意識。

    曹常成表示，平台若未依規定辦理教育訓練，將先通知限期改善，若未改善將依法裁罰，若發生職業事故，將檢視平台是否落實教育訓練責任，並依職安法相關規定追究責任。

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