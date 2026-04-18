全台首創嘉義高中半導體實驗室揭牌 校友捐資力挺科技教育

嘉義高中半導體實驗室由世界先進公司捐贈的晶圓。（記者林宜樟攝）

因應全球科技發展趨勢與國家產業需求，國立嘉義高中今天在102週年校慶為全國高中首創的半導體實驗室揭牌，半導體實驗室由嘉中傑出校友、世界先進積體電路公司董事長方略及嘉義市真善渼診所醫師王家麟各捐贈100萬元設立，支持科技教育向下扎根，厚植半導體人才培育基礎。

全球晶圓製造龍頭台積電在嘉義科學園區設立先進封裝廠，各學校積極推動半導體人才培育，嘉中校長陳元泰表示，2024年嘉中開設全台高中第一個「半導體實驗班」，「半導體實驗室」成立，教室內陳列由世界先進捐贈的2吋、4吋、6吋、8吋及12吋晶圓，自早期至當代製程一字排開，呈現半導體工藝跨世代的躍進軌跡。

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陳元泰說，半導體產業是台灣立足世界的核心關鍵，嘉中推動「半導體人才培育計畫」，從課程設計、師資培訓到設備建置與學習支持，全面強化學生學習環境，計畫獲校友響應，包含60級林坤銘校友捐助100萬元、蕭錦堂校友捐助30萬元做為獎助學金。

陳元泰表示，透過半導體人才培育計畫與資源投入打造兼具深度與廣度的學習環境，讓學生找到適性發展的方向，並以500萬元為勸募目標，將資源投入設備建置、課程發展與學生學習扶助，關注弱勢學生學習需求，確保有志於科技領域的學生不因經濟因素而受限。

世界先進表示，為響應嘉中推動「半導體實驗班」的教育願景，力挺學校發展半導體特色課程，由董事長方略以校友身分捐贈100萬元，支持半導體教室教學設備升級及獎助學金設置，世界先進公司捐贈晶圓作為教學展示教材，協助學生更具體認識半導體製程與產業應用。

另外，嘉中陶壁樓獲傑出榮譽校友世紀鋼董事長賴文祥捐資850萬元支持修建與活化工程，以低碳、綠能與永續為理念，形塑兼具展演、研討與自主學習功能的多元場域，並設置「世紀鋼綠能風電展示區」，60級校友合資35萬1000元用於改善陶壁樓空調設備，今天揭牌，提供多元學習與交流空間。

半導體實驗室內介紹晶圓製造過程。（記者林宜樟攝）

學生介紹半導體實驗室。（記者林宜樟攝）

嘉義高中半導體實驗室揭牌。（記者林宜樟攝）

嘉義高中半導體實驗室獲得各界支持。（記者林宜樟攝）

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