螢光漫舞2-1》宜蘭公私協力復育螢火蟲 三大策略喚回「火金姑」漫舞

宜蘭透過產、官、學界合作，進行螢火蟲系統性復育，成功讓微光重新在蘭陽平原閃耀。（宜蘭縣政府提供）

螢火蟲被視為環境水質與生態的「重要指標生物」，過去宜蘭因城鄉開發與光害，導致「火金姑」逐漸失去棲地，近年在產、官、學界攜手下，透過「教育扎根、光害管制、循環農業」三大策略進行系統性復育，讓微光重新在蘭陽平原閃耀，成為生態永續典範。

平地校園復育計畫，是宜蘭復育螢火蟲行動一大亮點，五結鄉公所、五結國小與台南大學生態團隊合作，近年在校內種植水蓑衣、田字草等水生植物，為「黃緣螢」打造完善生長環境。

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五結國小校長洪祖熙說，校歌裡有一句「小橋流水、田園芳草」的意境，正好是最適合螢火蟲生長的環境，希望透過棲地營造，重現螢火蟲漫舞美景，喚回許多宜蘭人美好的兒時記憶。

台南大學生態系兼任助理教授吳加雄則帶領學童野放幼蟲，不僅讓生態保育理念向下扎根，也逐步建立穩定族群。他說，藉由環境教育課程，讓孩子知道這塊土地百年前，也曾有過大量的螢火蟲。

為避免路燈干擾螢火蟲求偶，礁溪鄉公所自2017年起將位於匏崙村匏杓崙路一帶的「小礁溪」重點賞螢路段路燈陸續換成低干擾的「紅光罩」，這項友善照明計畫，兼顧夜間用路安全與生態保育，每年一到4至5月吸引賞螢人潮，成功將生態保育轉化為具經濟價值的「低碳旅遊」。

另外，頭城休閒農場秉持友善環境理念，推動無毒循環農業棲地，串聯周邊農友投入無化肥、無農藥農作，並善用當地廢棄菇包，結合落葉、牛羊糞便等天然有機質，為幼蟲打造富含腐植質的完美生長環境，成為螢火蟲天堂。

宜蘭縣政府每年還舉辦賞螢季，集結多家休閒農場推出導覽活動，並設置專屬賞螢地圖，邀請遊客體驗「螢河之旅」，透過產官學合作，打造雙贏的生態保育與觀光發展。

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宜蘭縣政府每年舉辦賞螢季，集結多家休閒農場推出導覽活動，並設置專屬賞螢地圖，邀請遊客體驗「螢河之旅」。（宜蘭縣政府提供）

礁溪鄉公所成功將匏崙村匏杓崙路一帶打造成具生態觀光的賞螢秘境。（礁溪鄉公所提供）

宜蘭五結國小學童進行「黃緣螢」幼蟲野放。（民眾提供）

「黃緣螢」幼蟲。（民眾提供）

台南大學生態團隊帶領學童野放幼蟲，不僅讓生態保育理念向下扎根，也逐步建立穩定族群。（民眾提供）

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