拓展視野又培養多元能力 大學社團逾2千志工走入中小學服務

輔仁大學基層文化服務社進入中小學為學生介紹不同國家的文化。（教育部提供）

大手牽小手傳承社團精神，也拓展中小學生視野！教育部補助各大專校院社團，結合自身專長領域辦理定期社團活動，帶領中小學小朋友擴展課外視野，內容包括國際文化性質社團介紹世界不同國家特色，培養學生國際觀；也有音樂領域社團指導節奏感與吉他演奏，豐富學生生活，促進不同年齡學生交流。

為讓學生社團活動能夠向下扎根、永續發展，引導學生參與正向課外活動，並提升社會參與的精神與能力，教育部補助各大專校院申請辦理「帶動中小學社團發展計畫」，去年共補助45所大專校院147個社團執行205個計畫，計2629位服務志工至205所中小學帶動社團發展，服務7468位中小學學生。

請繼續往下閱讀...

教育部指出，各大專校院學生社團與鄰近社區的中小學校進行合作，擴展視野也發展多元化素養、體驗創新設計思維活動及培養對美善事物的賞析與生活適應能力。申請社團類型包括學術性及學藝性社團、服務性社團、體能性及康樂性社團、自治性及綜合性社團等。

如「輔仁大學基層文化服務社」透過介紹世界3大洲，讓國小學生認識不同國家的特色，培養國際觀，教導國小學生尊重異國文化的重要性，課程中也結合益智創作及人文關懷等內容，也加深對生活與品德教育之連結與實踐

而「國立高雄科技大學The one吉他社」則藉此使國小學生增進音樂興趣，以及節奏感和對吉他的基本認知。同時以動、靜態教學方式引發學生興趣並主動學習，擴展與國小社團教學互動，讓志工們學習如何用愛心、耐心教導，感受音樂帶來不分年齡層的感動。

教育部指出，大專校院學生社團透過規劃及設計一系列活動並引導中小學生參與體驗的過程，不僅得以落實大學社會責任、磨練社會參與所需的多元化能力、提升中小學生的課外活動資源，參與的中小學學生也可以擴展學業以外的視野、豐富美感體驗及探索正向的課餘興趣，讓學生社團活動的教育功能可以永續發展，透過正向的課餘活動，陶冶學生的全人化素養。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法