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    首頁 > 生活

    投入寄養家庭30載 7旬夫婦年底功成身退

    2026/04/18 14:05 記者吳俊鋒／台南報導
    葉明娟（左）投入寄養家庭之列30載，年底將功成身退。（記者吳俊鋒攝）

    葉明娟（左）投入寄養家庭之列30載，年底將功成身退。（記者吳俊鋒攝）

    台南市已屆7旬的謝鳳鳴、葉明娟夫婦持續投入寄養家庭之列，迄今屆滿30年，服務熱忱始終如一，且幫忙照顧的都是身心障礙兒，犧牲、奉獻的精神，令人感佩。

    台南市寄養家庭授證活動今天在永康區登場，81戶獲頒合格證書，並特別表揚服務屆滿30年、20年、15年、10年、5年者，感謝他們的無私付出，氣氛熱烈。

    家扶基金會承接政府的寄養家庭服務方案的第45年，授證活動由社會局副局長葉誌明、永康區長李皇興，以及南台南家扶主委楊政達、北台南家扶主委呂明憲，還有2戶寄養家庭代表許春生、林姿巧夫婦與鍾月蓉等人聯合揭幕。

    謝鳳鳴、葉明娟幫忙過的孩子有35名，曾經同時照顧2戶、3人，寄養時間1至7年不等；夫婦倆雖然平時工作、家務繁忙，仍相當盡責，完成託付。

    由於要照顧97歲的高齡母親，謝鳳鳴、葉明娟今年底將「功成身退」，離開寄養家庭之列，讓人不捨。

    葉明娟說，儘管沒有血緣關係，仍視如己出地全力照顧，30年的過程雖然辛苦，但一些孩子長大成人後還會聯絡，甚至出養到國外的，也努力透過管道取得手機號碼，來電時，對方說著英語，她沒能完全聽懂，卻深刻感受其熱情、懇切的心意，得到比付出更多。

    寄養家庭授證活動登場，感謝熱心人士的付出。（記者吳俊鋒攝）

    寄養家庭授證活動登場，感謝熱心人士的付出。（記者吳俊鋒攝）

    2戶寄家庭代表鍾月蓉（左）、林姿巧上台，發表愛心宣言。（記者吳俊鋒攝）

    2戶寄家庭代表鍾月蓉（左）、林姿巧上台，發表愛心宣言。（記者吳俊鋒攝）

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