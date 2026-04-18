彭啓明南下台南挺「世界地球日」開跑 巴克禮公園響應綠生活

環境部長彭啓明（右2）今日參加巴克禮紀念公園舉辦「親子綠動嘉年華」。（記者洪瑞琴攝）

為響應2026年「世界地球日」，環境部與台南市環保局今天（18日）在巴克禮紀念公園舉辦「親子綠動嘉年華」，以「環境永續、資源循環、低碳生活」為3大核心，吸引民眾攜家帶眷參與，氣氛熱絡。

環境部長彭啓明表示，守護地球的行動正於全國各地接力推展。他指出，「塑料」不只是材料，更象徵一次性與用完即棄的關係；人們追求便利之餘，往往忽略真正重要且值得被珍惜的事物。他呼籲大眾從日常減塑做起，如自備環保杯、減少塑膠袋使用，讓永續成為生活的一部分。

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台南市府副秘書長殷世熙指出，環境部特別選定台南作為地球日活動開跑城市別具意義，強調地球日不僅是單一活動，更是推動生活轉型的重要契機，盼透過活動深化環保意識，打造低碳宜居城市。

呼應2026年全球主題「Our Power, Our Planet」，現場設置多元互動攤位，讓大小朋友在遊戲中認識綠生活；舞台活動則由大同國小戰鼓隊與天馬戲創作劇團接力演出，並分享低碳社區成果，以寓教於樂方式推廣淨零碳排與氣候調適概念。

落實減塑行動，現場美食攤位皆不提供一次性塑膠餐具，並設置循環餐具租借站，鼓勵民眾自備餐具與容器，實踐環保生活。

台南市環保局局長許仁澤說，期盼透過地球日活動，讓環保從理念轉化為日常習慣，展現臺南邁向永續城市的決心。

從「垃圾山」變身綠意盎然的巴克禮紀念公園，為「地球日」永續作最佳見證。（記者洪瑞琴攝）

活動現場宣導攤位，吸引民眾參加。（記者洪瑞琴攝）

大同國小精彩表演揭開活動序幕。（記者洪瑞琴攝）

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