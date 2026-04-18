桃市平鎮去年肇事熱點第1名 科技執法1個半月舉發超過3千件

金陵路5段、快速路口車流量大且交織複雜。（記者周敏鴻攝）

桃園市平鎮區去年肇事熱點第1名是金陵路5段、快速路口，共發生31起交通事故釀39人受傷，市府交通局去年10月間先實施金陵路雙向全天禁止左轉措施，今年3月1日起，再增加路口科技執法措施，僅經過1個半月，已有超過3000起違規將被舉發。

金陵路5段、快速路1段與2段路口，位於台66快速道路橋下的平鎮3交流道旁，車流量大且交織複雜，去年共發生31起交通事故，是平鎮區肇事熱點第1名，全市排名也擠入第3名，至於前2名分別是中壢區新中北路與環中東路口、桃園區大興路與春日路口。

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去年10月間開始實施金陵路雙向全天禁止左轉措施，今年3月1日起，金陵路5段、快速路口更增加科技執法措施，針對用路人闖紅燈、違規左轉、未依標誌標線行駛等違規行為進行取締，至今已舉發近2000件、待舉發1000餘件違規。民進黨桃園市議員王珮毓說，該路口交通事故頻傳，市府為此推動多項措施，值得肯定，但除了舉發違規外，更應加強宣導，才能真正達到減少交通事故發生的效果，也避免民怨。

警方強調，金陵路、快速路口交通事故分析，肇因除「未保持行車安全距離」最多外，左轉車輛不當違規也是重要原因，警方與交通局等相關單位多次會勘商討後，才決定推動金陵路雙向全天禁止左轉、路口科技執法等措施，未來除持續加強宣導外，也會視路口的事故率降幅、違規行為態樣等，進行滾動式調整。

金陵路5段、快速路口實施科技執法措施，已取締超過3000件交通違規。（記者周敏鴻攝）

金陵路5段、快速路口交通事故頻傳。（圖由警方提供）

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