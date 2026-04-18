31冰淇淋挖出「超大黑色蟲腳」 衛局稽查揪3缺失勒令限期改善

美國知名連鎖冰淇淋品牌「31冰淇淋」誠品南西店近日爆出食安疑慮，有網友發文控訴，到「31冰淇淋」兌換生日禮券，食用時竟發現「蟲腳」。（北市衛生局提供）

美國知名連鎖冰淇淋品牌「31冰淇淋」誠品南西店近日爆出食安疑慮，有網友發文控訴，到「31冰淇淋」兌換生日禮券，食用時竟發現「蟲腳」，向店員反應竟被回覆「我再幫你重挖一球。」當場即拒絕並要求退費。隨後業者也發文致歉。對此，台北市衛生局於今（18）日表示，已於昨晚派員前往現場稽查，雖未發現異物，不過查獲3項衛生缺失，要求業者限期改善。此外，問題品項已要求立即下架，近期內不販售。

網友昨天Threads上PO文表示，當天使用生日兌換券並加點一球冰淇淋，吃到一半突然在其中一種口味的冰裡看到大大蟲腳，當下她馬上拍照並再仔細查看，這才發現蟲腳疑似不只一隻，向門市反映後，店員竟回「我再幫你重挖一球。」她認為「這樣不是還是從同一個框框裡面挖出來的嗎...真的蠻噁的 第一次吃就踩雷」，事件引發大批網友批評。

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「31冰淇淋」在臉書粉專發文致歉，表示已經第一時間展開內部調查，將有疑慮的產品下架報廢；另外將全額退款、退回生日兌換券，此外還將提供額外致歉補償。公司已經聯繫第三方消毒公司進行全店地毯式深層消毒。最後，總部已下令全台門市即刻執行「清檢專案」。要求所有夥伴在「開店、整冰、挖冰、補冰」等四大關鍵環節，必須落實目視檢查，確認產品狀態百分之百無異物，方可提供給顧客。

針對此案，台北市衛生局表示，已於4月17日派員前往依食品衛生規範準則進行稽查，現場查獲「未見如廁後應洗手之標示」、「食品從業人員未能出具健康檢查紀錄」、「未能提供食品從業人員教育訓練紀錄」等3項缺失，已責令4月24日前改善完成，屆期複查如仍不符合規定，依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

衛生局也表示，針對業者問題品項（戀愛秘方31冰淇淋圓筒裝冰淇淋）已立即下架，近期內不販售。民眾如有消費爭議，可向各縣市消費者保護中心提起申訴。

衛生局表示，現場發現未見如廁後應洗手之標示。（北市衛生局提供）

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