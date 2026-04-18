基隆考生慈雲寺參拜 獲贈「高包中」餐盒增加信心

國中會考的學生和家長今天在慈雲寺參拜祈福，希望安定考生心神、考運亨通。（基隆市政府提供）

國中教育會考即將在5月16至17日登場，為替考生祈福，基隆市學校學生家長會聯合會於今天在慈雲寺舉辦祈福活動，共有150多名考生與家長虔誠向文昌帝君和至聖先師孔子虔誠參拜，祈求庇估考生考運亨通、安定考生心神，會考時發揮正常水準。

主辦單位也特別準備了寓意「包高中」的祈福餐盒，以及加持過的「金榜題名文昌文具組」、「追分成功」車票送給學子。副市長邱佩琳也到現場，為準備會考的學生掛上平安吉祥的紅絲巾，祝福所有考生都能發揮100%的實力，「萬試OK，金榜題名」！

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慈雲寺同時有祭祀文昌帝君和孔子，每年都在慈雲寺舉辦祭孔大典，國中會考是學生第一場重要的大型考試，家長會聯合總會今天在慈雲寺為即將參加會考的學生舉辦祈福活動，希望考生都能發揮最佳表現，順利考取心目中的理想學校。

基隆市家長會聯合會總會長童秉浤表示，這項祈福活動希望穩定考生心神，並傳承在地信仰文化，傳統民俗戰鼓活動巧妙融合考前祈福，凝聚信仰力增加考生信心，撫平孩子們在考前的不安心情。

學生和家長說，學生平時努力學習，加上神明的祝福，讓他們心裡有股安定的力量，不慌不忙順利完成會考。

副市長邱佩琳（中）為學生掛上吉祥平安的紅絲巾。（基隆市政府提供）

基隆市學校學生家長聯合會今天在慈雲寺學辦祈福活動，希望參加國中會考的學生更有信心。（基隆市政府提供）

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