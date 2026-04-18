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    首頁 > 生活

    澎湖觀光旺季即將到來 端午連假、5月加班機出爐

    2026/04/18 13:40 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖五月份進入觀光旺季，立榮高雄至澎湖加班機出爐。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    澎湖五月份進入觀光旺季，立榮高雄至澎湖加班機出爐。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    澎湖觀光旺季隨著國際海上花火節即將升空，將正式揭開序幕，使得原本淡季就吃緊的空運交通，更令民眾擔憂。經過立委楊曜辦公室與澎湖縣政府旅遊處，積極向民航局及航空公司協調，端午節連假及5月加班機出爐，有需求民眾請盡快訂票。

    台澎端午連假管制機票，4月20日上午9時準時開放，澎湖航線（不含澎湖－金門）共提供704架次、58438座位數，後續將視訂位情形滾動增班。訂位方式請逕洽各航空公司或透過：APP、7-11 ibon、全家FamiPort購票。

    另外，為因應澎湖5月份旅運需求，立榮航空公司配合整體疏運規劃，加開高雄-澎湖航線多班次加班機，協助鄉親返鄉及旅客往返需求，強化尖峰時段運能調度。訂位方式請逕洽航空公司或透過APP、7-11 ibon、全家 FamiPort 購票 。

    同時，澎湖縣政府旅遊處也溫馨提醒，請避免重複訂位，維持機位流動效率；行程變更請提前取消，釋出座位；請留意開票期限與「限當日當班次」規定；尖峰期間建議提早完成訂位；搭機請攜帶身分證件並提早報到；若暫時訂不到機位，請先候補或持續關注航空公司釋位情形。最重要是退票費用分級制，5月起正式上路，配合連續假期航線管理措施：7天前：最高10%，1–6天：最高20%；當日：最高30%。

    澎湖機票自去年全年就出現吃緊，觀光旺季來臨令人更為擔憂。（記者劉禹慶攝）

    澎湖機票自去年全年就出現吃緊，觀光旺季來臨令人更為擔憂。（記者劉禹慶攝）

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