竹縣峨眉湖畔春季茶會登場 邊喝茶邊找「喔熊」

參加峨眉湖茶席活動的來客體驗揉茶。（參山國家風景區管理處提供）

今天起連2天，在新竹縣峨眉鄉峨眉湖畔細茅埔吊橋旁的湖畔平台上，一群喜好或是好奇東方美人茶香的遊客，群聚在此細品琥珀色茶湯的味道，體驗帶有蜜香和果香的茶葉滋味。參山國家風景區管理處長曹忠猷說，每天都有流水茶席名額，開放給來客現場參加。

這場名為「2026年茶韻峨眉 湖畔春季茶會」，以「一片茶葉，到一席美學」為題，結合峨眉湖的水色山光、東方茶藝以及音樂展演，現場設有專業茶席區，有茶師現場沖泡東方美人茶，搭配古箏、二胡以及竹笛的演奏，要喚醒國人享受「慢旅」。

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曹忠猷說，他們串聯在地茶農、茶師、小農市集以及表演團隊，除推出限量「茶韻峨眉套票」，整合茶席體驗、DIY揉茶、客家風味餐點以集市集消費券，也用象徵祝福與文化傳承的封茶儀式，搭配傳統音樂演出，帶給當地鄉親和外來遊客不一樣的旅遊體驗。

現場的品茶體驗，引導有興趣的同好，從「一花」的東方美人茶，一路喝「懂」到頭等茶。活動現場約20攤在地市集，並於環湖步道推出包含「客家話達人」、「小小侍茶師」、「桶柑估重王」等闖關活動，完成任務者就可兌換限量市集消費券，讓大小朋友邊玩邊逛，愉快體驗茶文化。

另外，環湖步道上也藏著3隻「喔熊」公仔，1隻提著新竹縣的桶柑，1隻坐在涼亭中品味東方美人茶。另1隻是騎著腳踏車迎風飛馳的「喔熊」，來客參加茶席體驗，也能玩起「尋找喔熊」小旅行自嗨。

參山國家風景區管理處舉辦的峨眉湖春茶體驗，特別設關卡引導來客評鑑不同茶葉。（參山國家風景區管理處提供）

新竹縣名聞遐邇的東方美人茶，又名膨風茶，琥珀色的茶湯，帶有蜜香和果香。（記者黃美珠攝）

新竹縣峨眉湖的靜謐之美。（記者黃美珠攝）

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