澎湖鳥界驚奇再現 睽違10餘年八色鳥再現天人湖

澎湖鳥界再傳驚奇，罕見八色鳥在澎湖休憩園區現身。（安德生．蔡提供）

澎湖休憩園區因林區廣大，樹木扶疏又種類眾多，加上鄰近興仁水庫、東衛水庫及菜園濕地等生態豐富區，因此成為過境鳥棲息之地，讓賞鳥愛好者趨之若鶩，希望碰碰運氣拍到絕佳照片。資深鳥友安德生．蔡16日在林區內天人湖健康步道，發現澎湖10幾年罕見的八色鳥，立即拿出相機拍下難得身影。

根據文獻記載，八色鳥又名仙八色鶇，是八色鶇科八色鳥屬的一種，是全面遷徙的候鳥，分布於香港、韓國、日本、汶萊、中國、印度尼西亞、台灣、馬來西亞、越南和朝鮮。在台灣，八色鳥同樣偏好有濃密樹冠層、多樣樹種且巢附近無灌木或藤蔓的地區，以及防止其他動物侵擾的陡坡。

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八色鳥在4月中至下旬到達台灣，通常出現在中部和西部地區，這些地區大多為丘陵或山地，海拔不超過1300公尺。澎湖野鳥學會調查組長鄭謙遜表示，八色鳥屬夏候鳥，喜好棲息於濃密林區吃食蚯蚓，澎湖地形多海岩岸，並不適合牠居住，因此這些年來，偶爾才會發現一次，一般僅在澎湖稍作停留便會離去。

澎湖休憩園區是一個佔地140公頃的超大自然園區，這裡是澎湖在地人的「後花園」，不僅面積約為台北大安森林公園的5.5倍，更擁有豐富的森林景觀與親子設施，非常適合全家出遊。其中園區內的天人湖，著名的雙心石滬景觀與榕園木棧步道就在此區，也是這次發現八色鳥的區域。

八色鳥現身在天人湖旁健康步道，被鳥友用鏡頭捕捉其身影。（安德生．蔡提供）

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