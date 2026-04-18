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    首頁 > 生活

    台南柳營有機蔬果節 採桑做果醬共享綠色好生活

    2026/04/18 13:13 記者楊金城／台南報導
    遊客體驗親手製作桑椹果醬。（記者楊金城攝）

    遊客體驗親手製作桑椹果醬。（記者楊金城攝）

    為推廣有機農業與健康飲食理念，台南柳營區公所今天（18日）在太康有機農業專區舉辦柳營有機蔬果節，結合當季農產特色，規劃採桑椹、製作桑椹果醬體驗活動，還有有機蔬果展售、闖關遊戲認識蔬果，吸引親子走進田園，感受有機農業的魅力，享受健康滿分的春日饗宴。

    台南市副市長姜淋煌、農業局副局長吳威達、柳營區長劉發仲為柳營有機蔬果節開幕，推薦柳營太康有機專區不僅提供優質安全農產，也帶動地方產業發展與食農教育，期盼透過活動讓更多人認識台南優質有機農業。

    吳威達也指出，有機農業不僅有助於環境永續，更是守護民眾健康的重要基礎，市府將持續輔導農民提升栽培技術與行銷通路，強化有機產業競爭力。

    除了街頭藝人表演活動帶動親子參與的熱鬧氣氛，還帶領親子到有機桑椹園親手採收桑椹，認識桑椹和其營養價值，再動手製作果醬，以桑椹和砂糖2比1的比例加水、檸檬，現場煮成天然果醬，不少人迫不及待在吐司塗上自己製作的桑椹果醬、充泡桑椹汁，當場品嘗和飲用，體驗遊程令大家稱讚。

    現場也有認識蔬果的水果套圈圈、擲骰子、彈珠台闖關遊戲，讓小朋友玩得開心。小型市集展售小農栽種的新鮮有機蔬果及多樣農產加工品，讓民眾安心選購、吃得健康。

    劉發仲表示，太康有機專區占地45公頃，為全國首座公辦民營有機農業專區，營運16年來，栽培蔬果種類多元，品質與產量穩定，深受市場及學校團膳青睞，是南部重要的有機農業示範基地。今天透過有機蔬果節讓民眾體驗農村生活樂趣，深化認識有機農業，支持在地農產。

    親子採收桑椹。（記者楊金城攝）

    親子採收桑椹。（記者楊金城攝）

    柳營有機蔬果節的闖關遊戲水果套圈圈，讓小朋友認識蔬果。（記者楊金城攝）

    柳營有機蔬果節的闖關遊戲水果套圈圈，讓小朋友認識蔬果。（記者楊金城攝）

    製作桑椹果醬、桑椹汁有趣。（記者楊金城攝）

    製作桑椹果醬、桑椹汁有趣。（記者楊金城攝）

    市集展售有機蔬果。（記者楊金城攝）

    市集展售有機蔬果。（記者楊金城攝）

    認識有機農業和加工商品。（記者楊金城攝）

    認識有機農業和加工商品。（記者楊金城攝）

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