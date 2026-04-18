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    首頁 > 生活

    宜蘭市文昌廟400份祈福禮搶光 學子信心倍增應戰大考

    2026/04/18 13:11 記者王峻祺／宜蘭報導
    有學子領到祈福禮後，開心掛在單車手把上騎車返家，露出幸福滿足的笑顏。（記者王峻祺攝）

    有學子領到祈福禮後，開心掛在單車手把上騎車返家，露出幸福滿足的笑顏。（記者王峻祺攝）

    宜蘭市公所今天在百年文昌廟發放祈福禮，為即將迎戰各項考試的學子誠心祈福，不到6點就有民眾排隊，限量400份全部發放完畢，順利領到攏馬歐趴筆袋等祝福好禮的學子，雀躍騎著單車返家，開心大讚將有安定力量備戰大考。

    宜蘭市長陳美玲說，藉由文昌帝君的保佑，祝願考生「金榜題名」與「馬到成功」，祈福是為了給考生打「強心針」，讓他們在考場上能穩健發揮，並祝福所有考生「考的都對，不會的也都對」。

    她說，今年提供400份限量祈福禮包，內有聰明筆，寓意開智慧、下筆如有神，也有包中茶，取「包中」諧音，祝願考生錄取理想學校，並放置祈福筆袋，還有印上「馬到成功」的鑰匙圈，象徵順利達成目標。

    特地為孫子考試祈福的鄭姓婦人說，她以「祖母的心情」親自排隊，展現對孫輩深切的關懷與祝福，也藉此分享「宗教祈福」的傳統文化意義，期許他們能夠心想事成。

    宜蘭市公所今年也邀請宜蘭、復興、凱旋及中華國中等百名學生，參與祈福儀式，以芹菜、蔥、蒜及菜頭等寓意深遠的「祈福籃」，向文昌帝君表達誠摯心願，有學子領到祈福禮後，開心掛在單車手把上騎車返家，露出幸福滿足的笑顏。

    宜蘭市復興國中學子開心到文昌廟領取祈福禮。（記者王峻祺攝）

    宜蘭市復興國中學子開心到文昌廟領取祈福禮。（記者王峻祺攝）

    宜蘭市長陳美玲為考生祈福，一一發給祈福禮包。（記者王峻祺攝）

    宜蘭市長陳美玲為考生祈福，一一發給祈福禮包。（記者王峻祺攝）

    宜蘭市公所在百年文昌廟發放祈福禮，為即將迎戰各項考試的學子誠心祈福，不到6點就有民眾排隊，限量400份全部發放完畢。（記者王峻祺攝）

    宜蘭市公所在百年文昌廟發放祈福禮，為即將迎戰各項考試的學子誠心祈福，不到6點就有民眾排隊，限量400份全部發放完畢。（記者王峻祺攝）

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