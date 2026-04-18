2026新竹縣桐花祭 今天起到5/9浪漫「桐」聚

新竹縣芎林鄉鹿寮坑的百年老梯田，周邊桐花已開，是賞桐秘境。（記者黃美珠攝）

「2026新竹縣桐花祭~浪漫桐聚」主場今在芎林鄉華龍社區活動中心前廣場開幕，串起後續芎林、北埔、峨眉、湖口及寶山5個鄉的系列活動，到5月9日前，橫跨山林與客庄都能體驗這個春日盛典。縣府文化局還整合以「桐花小旅行」為名變成全縣性活動，遊客只要集滿3鄉的集章任務，就有機會抽中桐花祭限定露營椅等。

今天的開幕式，用傳統伯公祭儀揭開，現場有市集、歌舞演出，也有桐花石頭畫等有趣的親子活動，華龍村民還在會場對面新闢了條賞桐步道，短短600公尺卻因遍地的桐花落英繽紛，吸引很多人去體驗。

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當地鹿寮坑一處約7、8甲的百年老梯田，用卵石堆疊的梯田駁坎古色古香卻也孕育豐富生態，周邊的桐樹更成了賞桐花的秘境。

副縣長徐元棟說，新竹縣內的賞桐熱點，除了芎林鹿寮坑與燒炭窩地區，寶山迴龍步道、水庫環湖步道；峨眉的六寮古道、峨眉湖、獅頭山、十二寮等桐花步道。北埔鄉大分林步道、湖口的仁和和金獅步道；新埔巨埔桐花步道。關西馬武督探索森林、八寮古道、彩和山步道；橫山大崎棟登山步道、騎龍古道以及大山北月，都是很好的賞桐處。桐花盛開的美景，就在前往鹿寮坑的路旁，一棵盛開桐花猶如大傘，替來客的車子集體「乘涼」，都秒殺很多人的手機電力。

縣府文化局長朱淑敏說，其他各鄉鎮的賞桐活動，有的搭配古蹟，有的環湖健走，有的走讀老街和歷史建築，寶山還安排飛盤高爾夫，大家輪流呈現活力與自然兼具的客庄風貌。

新竹縣芎林鄉鹿寮坑的百年老梯田，周邊桐花已開，是賞桐秘境。（記者黃美珠攝）

新竹縣芎林鄉鹿寮坑的百年老梯田，周邊桐花已開，是賞桐秘境。（記者黃美珠攝）

「2026新竹縣桐花祭」今天「開箱」，宣布出發賞桐去。（記者黃美珠攝）

「2026新竹縣桐花祭」今天「開箱」，宣布出發賞桐去。（記者黃美珠攝）

新竹縣芎林鄉華龍村新闢的賞桐步道落英繽紛，吸引來客踴躍走上山賞花去。（記者黃美珠攝）

新竹縣芎林鄉華龍村新闢的賞桐步道落英繽紛，吸引來客踴躍走上山賞花去。（記者黃美珠攝）

石頭彩繪畫桐花。（記者黃美珠攝）

親子一同在石頭上彩繪各種有趣的桐花。（記者黃美珠攝）

盛開的桐花猶如一把大傘，替來客的車子集體「乘涼」。（記者黃美珠攝）

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