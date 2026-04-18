助地方發展新住民語文教育 教育部推動強化AI科技數位能力

教育部推動新住民子女教育相關政策，補助逾816萬元為教師增能，也舉辦年會進行經驗分享。（教育部提供）

教育部推動新住民子女教育相關政策，今年補助逾800萬元助地方政府增進教師在教學、輔導等面向的專業能力，同時強化AI科技應用與數位媒體素養。此外，亦將持續優化「新住民子女教育資訊網」，整合選課調查、研習課程、教材與經費申請、數位教材管理及教學支援等功能，建構一站式行政作業程序，協助學校與教師有效減輕行政負擔。

為健全新住民子女教育學習環境，支持新住民子女多元展能，教育部國教署協助地方政府成立新住民語文教育輔導團，透過到校輔導、提供教師課程建議及辦理教學演示與研討等方式，協助推動相關政策，並辦理教師回流班研習與教師專業社群活動，提升教學支援老師在課程與教學、班級經營及學生輔導等面向的專業能力，同時強化AI科技應用與數位媒體素養。

請繼續往下閱讀...

教育部去年補助地方政府輔導團經費816萬5100元，支持各縣市推動新住民語文課程發展及教材教法研究，提升教學支援老師教學效能與學生學習品質。且為深化新住民語文教育推動成果並強化跨縣市專業交流與教學支持體系，舉辦「全國新住民語文教育輔導團年會」促進各直轄市及縣市彼此交流分享，在專業社群運作與跨區合作下累積具體可行且可複製的教學模式。

教育部說明，年會以「新語力、科技力與影響力」為主軸，涵蓋專題分享、經驗交流、成果展示及跨縣市對話等多樣形式，匯聚逾300位全國各縣市新住民語文輔導團成員及相關代表與會。會上透過專題內容，聚焦新住民語文教育的發展趨勢與教學實務，藉由交流討論，促進各直轄市、縣市教育局處在制度運作、課程推動與教學支持上的經驗分享，強化全國推動量能。

教育部指出，將攜手各直轄市、縣市地方政府、學校及教學現場夥伴，透過完善的年會交流機制、成果展示與科技支持，穩健推動新住民語文教育，讓「新」語力在教學現場深耕發展，並持續擴大教育影響力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法