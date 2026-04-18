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    首頁 > 生活

    桃市中壢青埔足球場將變校地 議員魏筠要求體育局規劃配套措施

    2026/04/18 13:06 記者周敏鴻／桃園報導
    青埔足球場已規劃為青園國中校地。（桃園市政府提供）

    青埔足球場已規劃為青園國中校地。（桃園市政府提供）

    桃園市中壢區青埔足球場規劃為新設青園國中的校地，民進黨桃園市議員魏筠表示，青埔足球場是重要的足球訓練、比賽場地，即將改為校地，讓大園高中足球隊與基層足球運動員們憂心沒有配套措施；市府體育局長許彥輝說，已與大園高中協調，將先移往平鎮區的雙連坡足球場進行選手訓練。

    魏筠說，青埔足球場「轉生」為青園國中校地前，體育局應備好配套措施，規劃適當的場地提供在地學校的足球隊能銜接使用，而不致出現「場地空窗期」的狀況，另須盤點市內的足球場地資源、改善場地借用機制等，以保障在地學校、基層球隊權益。

    目前使用青埔足球場訓練的大園高中足球隊，經協調後將先移往平鎮區雙連坡足球場訓練，許彥輝說，體育局規劃今年9月間開工建置「中壢A20親溪公園足球場」，預計明年3月間可完工，將有8人制、11人制的標準規格足球場地提供訓練與比賽使用，另，中路足球場也斥資改善草皮，以確保足球場地相關資源足夠。

    青埔足球場已規劃為青園國中校地。（桃園市政府提供）

    青埔足球場已規劃為青園國中校地。（桃園市政府提供）

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