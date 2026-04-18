雲林今年第一季新生兒減 張麗善：盼中央找出問題解決

今天雲林寶寶樂幸福活動，吸引上百位親子同樂，場面熱鬧又溫馨。（記者李文德攝）

雲林縣政府前兩年萬寶龍生育計畫，成功催生出逾1.1萬名新生兒，不過今年起生育計劃調整為第三胎起加碼至10萬元。根據統計，今年1至3月縣內新生兒共838名，較去年同期減少369人。雲林縣長張麗善受訪表示，生育率低是嚴重國安問題，地方資源有限，盼中央找出年輕人不生育原因，擬定對策解決。

縣府前兩年推動萬寶龍計畫，獎勵前三胎生育津貼6萬元，第4胎起補助13萬元，因此前兩年縣內粗出生率分別為10.51‰、7.27‰，皆為最高，縣政府今年起推出「孩子是寶、三胎最好」，前兩胎維持原3萬元津貼，第三胎起加碼至10萬元。

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不過根據戶政資料統計，2024年第一季催生出1094名新生兒，去年第一季1207名，但今年第一季出生共838名新生兒，相較於前兩年比較，有明顯落差。

張麗善今出席雲林「寶寶樂幸福」活動，受訪時表示，地方政府資源有限，只能有策略催生，也期待中央可深究年輕人是因房價太高、物價通膨，還是薪資停滯而不敢生育。

她指出，過去推動「萬寶龍計畫」是為避免少子化衝擊教育體系，而今年起幼幼班新增96班，但數據觀察，第一胎占54.7%、第二胎32.6%，第三胎9.1%、第四胎2.5%，看出願意生到三胎家庭比例偏低，因此政策轉向鼓勵三胎以上，希望帶動正成長。

今寶寶樂幸福活動包含抓周儀式、寶寶爬行與搬搬樂比賽、親子趣味賽，總報名組數上看164組，數百位親子同樂，現場幾乎都是萬寶龍計畫成功催生出的新生兒。

縣府社會處長林文志表示，因應前兩年龍寶寶增加，目前縣內有15家準公共托育托嬰中心，可收托677位幼童，更有8家公設民營托嬰中心可收222位幼童，未來預計建置11家公設民營托嬰中心，可增加收托386位幼童，總計可收托達1285位幼童。

今天雲林寶寶樂幸福活動，吸引上百位親子同樂，場面熱鬧又溫馨。（記者李文德攝）

今年第一季雲林縣內新生兒數共838人，較去年減少300多人，張麗善認為中央可找出年輕人不生育原因，擬定對策解決。（記者李文德攝）

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