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    首頁 > 生活

    台南西拉雅播種節 親子歡聚敬謝天地迎春

    2026/04/18 13:00 記者吳俊鋒／台南報導
    九層嶺西拉雅播種節登場，大小朋友以歌聲為活動揭開序幕。（記者吳俊鋒攝）

    九層嶺西拉雅播種節登場，大小朋友以歌聲為活動揭開序幕。（記者吳俊鋒攝）

    台南市西拉雅文化協會今天在新化區舉辦「播種節」活動，透過系列儀式，對土地感恩、敬重，也歡喜迎春，並宣示依循自然法則，力行環境永續，守護人文、生態。

    「Kawraliban 2026九層嶺西拉雅播種節」熱鬧登場，親子們歡聚，先進行感恩禮拜，口埤實驗小學合唱團的演出揭開序幕，隨後陸續進行宣召、謳咾、吟詩、默禱......等儀式。

    現場也領讀眾人以西拉雅語相互請安，問候主上帝、祖先、長輩、親友，還有兄弟姊妹，更不忘向大自然裡的動植物打招呼，包含花兒、小草、樹木、草鴞、大冠鷲等，陸續對牠們說「你好」。

    播種節在綠谷西拉雅舉行，感恩禮拜告一段，隨即展開敬謝天地的相關儀式，之後也由Onini 竹音樂團獻藝，並發表5月份將前往荷蘭交流、展演的行程。

    台南市西拉雅文化協會發言人萬淑娟表示，播種節主要在強調春天來了，萬物將更新、重生，儀典有延續祖先守護土地，且尊重自然精神的象徵意義。

    萬淑娟提到，大地就是母親，雖然不同的土壤各有特性，孕育出多樣化作物，提供的人類生存所需，一年之計在於春，播種節的意義深遠，因此都會邀請小朋友參加，讓優良的傳統持續扎根。

    西拉雅播種節登場，歡喜迎接春天到來。（記者吳俊鋒攝）

    西拉雅播種節登場，歡喜迎接春天到來。（記者吳俊鋒攝）

    播種節活動中，也一併宣告Onini竹音樂團將前往荷蘭交流、展演。（記者吳俊鋒攝）

    播種節活動中，也一併宣告Onini竹音樂團將前往荷蘭交流、展演。（記者吳俊鋒攝）

    西拉雅播種節中，強調大地、土壤對生命的重要。（記者吳俊鋒攝）

    西拉雅播種節中，強調大地、土壤對生命的重要。（記者吳俊鋒攝）

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