裝載易燃、易爆、有毒危險物車輛 交通部擬強制裝GPS

交通部預告「道路交通安全規則」修正草案，載運危險物品大型車須全面裝置具全球衛星定位功能系統設備的，強化行車安全，預計2028年上路。（資料照）

交通部預告「道路交通安全規則」修正草案，載運危險物品大型車須全面裝置具全球衛星定位功能系統設備的，強化行車安全，預計2028年上路。

交通部說明，這是參考近年載運危險物品的車輛統計資料，以及國家運輸安全調查委員會對於重大交通事故所提報告改善建議，大型車、特別是裝載危險物品的車輛有裝置全球衛星定位系統功能設備必要，例如易燃、易爆炸、有毒的物品。

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根據交通部統計，2022年到2024年，申請危險物品臨時通行證的大型車輛有1萬4013輛，其中已有4923輛安裝GPS設備並已經介接。未來大型車裝載危險物品應依公路主管機關管理需要，提供車輛動態資訊介接至指定的資訊平台，並維持正常運作。

介接資訊包括提供車輛車號、即時監控位置、車輛速度、歷史軌跡查詢及異常狀態回報等功能的統計分析資料，及即時預警功能。如果未來未依規定裝設、或裝置而未正常運作者，會依違反道路交通管理處罰條例「裝載危險物品不遵守有關安全」規定，處汽車所有人3千元以上、1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

修正草案已經在4月17日預告60天，正廣徵各界意見中，預計今年下半年完成法制作業程序修正發布，自2028年1月1日起實施。

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