為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    裝載易燃、易爆、有毒危險物車輛 交通部擬強制裝GPS

    2026/04/18 13:07 記者吳亮儀／台北報導
    交通部預告「道路交通安全規則」修正草案，載運危險物品大型車須全面裝置具全球衛星定位功能系統設備的，強化行車安全，預計2028年上路。（資料照）

    交通部預告「道路交通安全規則」修正草案，載運危險物品大型車須全面裝置具全球衛星定位功能系統設備的，強化行車安全，預計2028年上路。（資料照）

    交通部預告「道路交通安全規則」修正草案，載運危險物品大型車須全面裝置具全球衛星定位功能系統設備的，強化行車安全，預計2028年上路。

    交通部說明，這是參考近年載運危險物品的車輛統計資料，以及國家運輸安全調查委員會對於重大交通事故所提報告改善建議，大型車、特別是裝載危險物品的車輛有裝置全球衛星定位系統功能設備必要，例如易燃、易爆炸、有毒的物品。

    根據交通部統計，2022年到2024年，申請危險物品臨時通行證的大型車輛有1萬4013輛，其中已有4923輛安裝GPS設備並已經介接。未來大型車裝載危險物品應依公路主管機關管理需要，提供車輛動態資訊介接至指定的資訊平台，並維持正常運作。

    介接資訊包括提供車輛車號、即時監控位置、車輛速度、歷史軌跡查詢及異常狀態回報等功能的統計分析資料，及即時預警功能。如果未來未依規定裝設、或裝置而未正常運作者，會依違反道路交通管理處罰條例「裝載危險物品不遵守有關安全」規定，處汽車所有人3千元以上、1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

    修正草案已經在4月17日預告60天，正廣徵各界意見中，預計今年下半年完成法制作業程序修正發布，自2028年1月1日起實施。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播