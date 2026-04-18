保育鳥禽多次死於鳥網 謝國樑：今請基警開專案會議杜絕擄鴿集團

基隆市長謝國樑要求警方召開專案會議，將不肖集團繩之以法。（記者盧賢秀攝）

基隆市鳥黑鳶又遭擄鴿集團毒手，所幸被動保所人員搶救下來，但有隻保育類遊隼不幸命喪非法鳥網，基隆市去年以來已有多次保育類鳥禽命喪擄鴿集團架設的鳥網，市府清除山區的鳥網，非法事件仍一再重演。市長謝國樑今天表示，今天將請警察局召開專案會議，加強偵辦，杜絕擄鴿集團。

基隆市動物保護防疫所昨天在暖暖運動公園後方山區查獲大型非法鳥網，網上共有12隻鳥禽懸掛在網上，大部分已死亡，有隻黑鳶奄奄一息，動保人員緊急將牠解救下來，送台灣猛禽研究會進行治療，鳥網上還有1隻保育類的遊隼，也已經遇難，動保所研判是不肖擄鴿集團所架設的陷阱。

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基隆市從去年起，在山區多次發現擄鴿集團架設的不法鳥網，保育類市鳥黑鳶、鳳頭蒼鷹等受害，這次首次有一級保育類的遊隼死於非法鳥網。

謝國樑今天受訪時表示，市府和警察局都非常的重視，聽到又有非法集團要來傷害這些黑鳶非常生氣，今天將請警察局召開專案會議，加強偵查，任何傷害基隆市鳥黑鳶的違法行為，都會將它繩之以法。

市警三分局指出，警方已主動成立專案小組展開調查，警方對於非法架網捕捉野生動物的執法態度堅決，去年11月查獲吳姓、王姓犯嫌涉嫌於山區架設鳥網捕捉賽鴿，依加重竊盜等罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦。後續將持續加強山區巡守勤務，並與動物保護機關建立更緊密之橫向聯繫與通報機制，共同防制非法設置鳥網及獵捕行為。

動保所表示，自去年起便積極與台灣猛禽研究會以及基隆市野鳥學會合作，持續加強山區的鳥網巡查與清除工作，未來接獲通報山區有非法鳥網，將會同警方前往現場調查。

基隆動保所在暖暖山區非法鳥網救下一隻黑鳶。（基隆市動保所提供）

多隻鳥禽死於非法鳥網，包括一隻保育類遊隼。（基隆市動保所提供）

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