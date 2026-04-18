竹市長和宮春日青梅季 親子用竹筒做有機酵素為梅樹施肥

新竹市長和宮舉辦的春日青梅季共築美樹影活動，用竹筒做有機酵素為梅樹施肥。（長和宮提供）

新竹市長和宮舉辦2026春日青梅季系列活動之共築美樹影，今天在長和公園登場，繼先前採梅漬醋活動，此次以護梅樹惜梅枝為主軸，由專業團隊示範樹木剪養護。活動吸引150位市民親子參與，大家手作竹筒有機酵素為梅樹施肥，並利用修樹剪下來的枝條，進行大自然藝術創作，也對植物及生態環境多一份尊重。

長和宮表示，活動由竹軒草塘設計、執行，林昌慶說明活動是以推廣公園綠地循環再生觀念出發，讓參與者建立從植物照護、採收，利用到養分回歸的完整循環觀念。他也說明小型堆肥、養護過程，請參與者感謝梅樹生產梅果滋養人們，抱持著吃果子拜樹頭這樣感恩的心，製作堆肥「養護」土地，回饋梅樹養分。期待來年土壤更肥沃，梅樹更強壯，開美麗的梅花，結豐碩的梅果。

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此次長和宮在長和公園辦理青梅季，從百年媽祖的宗教信仰文化推廣到都市公園的環境永續共生，透過專業景觀團隊與居民合作，除改善長和公園梅樹的生長環境，也讓市民與親子共同參與活動，做為宗教與環境和社區共好的典範。

新竹市長和宮舉辦的春日青梅季共築美樹影活動，用竹筒做有機酵素為梅樹施肥，學習與大自然生態共好。（長和宮提供）

新竹市長和宮舉辦的春日青梅季共築美樹影活動，用竹筒做有機酵素為梅樹施肥，藉此養護大地。（長和宮提供）

新竹市長和宮舉辦的春日青梅季共築美樹影活動，用竹筒做有機酵素為梅樹施肥，並學習與大自然生態共好。（長和宮提供）

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