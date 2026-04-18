為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹市長和宮春日青梅季 親子用竹筒做有機酵素為梅樹施肥

    2026/04/18 12:56 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市長和宮舉辦的春日青梅季共築美樹影活動，用竹筒做有機酵素為梅樹施肥。（長和宮提供）

    新竹市長和宮舉辦的春日青梅季共築美樹影活動，用竹筒做有機酵素為梅樹施肥。（長和宮提供）

    新竹市長和宮舉辦2026春日青梅季系列活動之共築美樹影，今天在長和公園登場，繼先前採梅漬醋活動，此次以護梅樹惜梅枝為主軸，由專業團隊示範樹木剪養護。活動吸引150位市民親子參與，大家手作竹筒有機酵素為梅樹施肥，並利用修樹剪下來的枝條，進行大自然藝術創作，也對植物及生態環境多一份尊重。

    長和宮表示，活動由竹軒草塘設計、執行，林昌慶說明活動是以推廣公園綠地循環再生觀念出發，讓參與者建立從植物照護、採收，利用到養分回歸的完整循環觀念。他也說明小型堆肥、養護過程，請參與者感謝梅樹生產梅果滋養人們，抱持著吃果子拜樹頭這樣感恩的心，製作堆肥「養護」土地，回饋梅樹養分。期待來年土壤更肥沃，梅樹更強壯，開美麗的梅花，結豐碩的梅果。

    此次長和宮在長和公園辦理青梅季，從百年媽祖的宗教信仰文化推廣到都市公園的環境永續共生，透過專業景觀團隊與居民合作，除改善長和公園梅樹的生長環境，也讓市民與親子共同參與活動，做為宗教與環境和社區共好的典範。

    新竹市長和宮舉辦的春日青梅季共築美樹影活動，用竹筒做有機酵素為梅樹施肥，學習與大自然生態共好。（長和宮提供）

    新竹市長和宮舉辦的春日青梅季共築美樹影活動，用竹筒做有機酵素為梅樹施肥，學習與大自然生態共好。（長和宮提供）

    新竹市長和宮舉辦的春日青梅季共築美樹影活動，用竹筒做有機酵素為梅樹施肥，藉此養護大地。（長和宮提供）

    新竹市長和宮舉辦的春日青梅季共築美樹影活動，用竹筒做有機酵素為梅樹施肥，藉此養護大地。（長和宮提供）

    新竹市長和宮舉辦的春日青梅季共築美樹影活動，用竹筒做有機酵素為梅樹施肥，並學習與大自然生態共好。（長和宮提供）

    新竹市長和宮舉辦的春日青梅季共築美樹影活動，用竹筒做有機酵素為梅樹施肥，並學習與大自然生態共好。（長和宮提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播