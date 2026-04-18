北市北投「母親之河」重生 磺港溪再造「還地於河」一舉多得

北投磺港溪再造是第一個透過都市計畫變更進行「還地於河」的工程。（水利處提供）

台北市水利工程處進行北投區磺港溪再造工程，打破傳統「三面光」河道形式，將磺港溪恢復自然溪流型態；並整合奇岩1、2號公園，與周邊綠地相結合，擴大滯洪空間；此外，增加人行友善空間，並增設步道與複層植栽，讓行走更安全，打造兼具防洪安全、生態友善與人本休憩之都市水岸。

水利處今舉行「磺港溪再造工程竣工啟用暨園遊活動」，台北市長蔣萬安表示，磺港溪是北投的「母親之河」，過去採河道底層、兩側都以水泥包覆的「三面光」結構，雖然可以顧及防洪、導水效果，卻破壞了生態，因此他上任後積極與地方溝通，在2023年動工，歷經兩年後讓這裡變得非常不一樣。

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水利處表示，「磺港溪再造工程」是全國第一個透過都市計畫變更進行「還地於河」的工程，不僅是水利工程突破，更是都市永續與生態共融的重要里程碑，整體再造計畫沿線配合新北投捷運站文化資源串聯、光明路智慧造街、北投市場整建等多項評估計畫，針對磺港溪進行整體再造規劃，由北市水利處辦理「磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至奇岩抽水站）」，歷經都市計畫變更、設計審議及工程施工等階段，逐步改善河道環境與周邊公共空間。

水利處指，磺港溪再造工程以「人本交通」與「韌性承洪」為核心理念，透過新河道整合公園、舊河道設置單、雙孔箱涵，大幅提升容洪空間及防洪能力，同時導入多孔性基質與自然式護岸設計，營造友善生態棲地，沿線也重新串聯並拓寬人行道、車道及公園步道空間，建構安全、舒適步行環境。

工程範圍涵蓋河道整治、橋梁景觀優化及節點空間營造，包括共月橋、希冀橋及造型涼亭、廣場等設施，整合設計語彙，塑造獨特景觀意象。工程期間也保留大量既有喬木落實生態永續發展並配合新植喬木、灌木多層次搭配，採取「四季皆開花、層次豐富、生態共融」原則，營造出全年具觀賞性河岸景觀。

今日竣工典禮也辦理園遊活動，包含河光影賞、歌手演唱及親子互動遊戲等，打造融合自然景觀與城市生活公共活動場域，提升市民參與及認同。

蔣萬安也提到，過去市府工務團隊與地方溝通，包含和平新生天橋、公館圓環拆除，一開始都有很激烈抗爭，但他一再表達，該做的事情要勇敢做，對的事情要堅持，感謝里長、區長在期間協助與地方溝通。

磺港溪再造導入多孔性基質與自然式護岸設計，營造友善生態棲地。（水利處提供）

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