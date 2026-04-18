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    首頁 > 生活

    拿出誠意！彰化伸港福安宮終於等到白沙屯媽祖停駕 就是這一招！

    2026/04/18 12:45 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣伸港福安宮周邊道路，擠滿了白沙屯媽祖的香燈腳。（取自白沙屯媽祖網路電視台）

    彰化縣伸港福安宮周邊道路，擠滿了白沙屯媽祖的香燈腳。（取自白沙屯媽祖網路電視台）

    白沙屯媽祖回鑾今天（18日）從彰化縣溪湖鎮福安宮起駕出發，從鹿港切入台17線走海線北返，伸港福安宮由主委曾添進帶領委員與地方人士，在福安宮前方600公尺處就開始持香跪請，終於讓白沙屯媽祖轉入牌樓入廟停駕！

    縣議員賴清美表示，今年福安宮拿出百分之兩百的誠意，以往是在牌樓前方的馬路跪請白沙屯媽祖，但也曾經發生媽祖路過沒有入廟的經驗，或是在廟前快閃兩圈隨即離去的快閃事件。由於白沙屯媽祖去年並沒有入廟，今年管委會決定提前部署，直接到伸港消防隊去請白沙屯媽祖。

    因此，今天由福安宮的主委曾添進帶領，伸港鄉長黃永欽、縣議員賴清美等多位民意人士也到場，通通都是下跪恭請白沙屯媽祖能夠停駕福安宮，當鑾轎一通過後，全體委員與民代都用小跑步衝到牌樓前，再次恭迎白沙屯媽祖，終於讓「粉紅超跑」進入牌樓，進入福安宮。

    賴清美說，很開心這次白沙屯媽祖不只是路過，終於有停駕，所有伸港人都非常興奮。

    黃永欽表示，伸港福安宮與白沙屯媽祖有深厚情誼，福安宮11年前遭遇火劫，8年前重建聖母殿，花費2億元，終於在前年底完工舉辦入火安座大典，這次是福安宮在入火安座後，首次等到白沙屯媽祖到來停駕，一掃去年沒有入廟的遺憾，整個伸港鄉都擠滿了人，比過年還熱鬧。

    彰化縣伸港福安宮周邊道路，擠滿了白沙屯媽祖的香燈腳。（取自白沙屯媽祖網路電視台）

    彰化縣伸港福安宮周邊道路，擠滿了白沙屯媽祖的香燈腳。（取自白沙屯媽祖網路電視台）

    白沙屯媽祖去年沒有入廟伸港福安宮，今年管委會展現最大誠意，終於讓白沙屯媽祖入廟停駕。（賴清美提供）

    白沙屯媽祖去年沒有入廟伸港福安宮，今年管委會展現最大誠意，終於讓白沙屯媽祖入廟停駕。（賴清美提供）

    彰化縣伸港福安宮管委會與地方人士，今年在廟方前600公尺就持香跪請白沙屯媽祖。（取自白沙屯媽祖網路電視台）

    彰化縣伸港福安宮管委會與地方人士，今年在廟方前600公尺就持香跪請白沙屯媽祖。（取自白沙屯媽祖網路電視台）

    白沙屯媽祖去年沒有入廟伸港福安宮，今年管委會展現最大誠意，終於讓白沙屯媽祖入廟停駕。（取自白沙屯媽祖網路電視台）

    白沙屯媽祖去年沒有入廟伸港福安宮，今年管委會展現最大誠意，終於讓白沙屯媽祖入廟停駕。（取自白沙屯媽祖網路電視台）

    白沙屯媽祖去年沒有入廟伸港福安宮，今年管委會展現最大誠意，終於讓白沙屯媽祖入廟停駕。（賴清美提供）

    白沙屯媽祖去年沒有入廟伸港福安宮，今年管委會展現最大誠意，終於讓白沙屯媽祖入廟停駕。（賴清美提供）

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