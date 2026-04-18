北市推集中燒紙錢 議員建議設「環保專用金爐」讓民眾預約即時燒

北市府推行「金銀紙錢集中焚燒」政策，環保局協助集中收運紙錢。（圖由北市環保局提供）

北市府推行「金銀紙錢集中焚燒」政策，不過台北市議員王欣儀表示，焚化爐需累積一定量體才能啟動，難以滿足宗教儀軌須當天燒化的時效需求，因此建議市府於木柵及內湖焚化廠區內設置高效能「環保專用金爐」，並讓民眾預約自運、即時燒化。對此，北市民政局表示，考量涉及焚化廠場地條件、設施設置及操作管理等專業事項，將配合環保局相關評估。

王欣儀表示，台北都市居住密集，宮廟祭祀與新遷入鄰居，常因焚燒金紙的煙塵問題產生爭執，但北市府力推「金銀紙錢集中焚燒」政策，不過焚化爐需累積一定量體方能啟動，難以滿足宗教儀軌「必須當天燒化」的時效需求，讓民眾向她陳情需遠赴外縣市燒化，造成不便且增加交通碳足跡。

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王欣儀表示建議，市府在木柵及內湖焚化廠區內，購置高效能「環保專用金爐」，專爐針對小規模量體設計，可開放宮廟或團體預約小貨車自運即時燒化，量數約半個到一個小貨車的量，可以大幅提升宮廟配合集中燒化的意願，同時可透過過濾設備確保空氣品質優於露天燃燒，在符合環保規範前提下，達成環境保護與文化傳承雙贏目標。

王欣儀指出，廠區可依使用者付費原則酌收清潔管理費，在符合環保規範前提下，尊重並延續民俗精神，希望北市府研議，在焚化廠區內增設「中小型環保專用金爐」，並開放宮廟及團體預約自運、即時燒化之方案。

台北市府民政局表示，推動「香枝紙錢減量及集中焚燒」政策，在內湖焚化廠辦理紙錢專爐專燒，採不與一般垃圾混燒及分開貯存方式處理，同時在內湖、北投及木柵3座焚化廠均設有神位，每年農曆7月前辦理「稟告祭拜（淨爐）儀式」，強化信仰連結，讓市民安心配合政策。

至於焚化廠增設中小型環保專用金爐及提供即時燒化服務之建議，考量涉及焚化廠場地條件、設施設置及操作管理等專業事項，將配合環保局相關評估，滾動精進香枝紙錢減量及集中焚燒推動措施，兼顧環境品質與民俗需求。

環保局指出，環保局所屬三座垃圾焚化廠是廢棄物處理設施，以妥善處理廢棄物為優先，現有空間都充分使用，無餘裕設置環保專用金爐，建議如果民間單位基於民俗祭祀，有設置專用金爐的需求，可於符合「空氣污染防制法」相關規定下自行設置。

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