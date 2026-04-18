藝起派對畫進恆春！畫友齊聚國境之南 捕捉古城與建築光影之美

不少家長帶著孩子在草地上席地而坐，親子並肩作畫的畫面，成為當天最動人的風景。。（記者蔡宗憲攝）

屏東縣政府主辦的藝術盛事「藝起派對—繪屏東寫生嘉年華」，今（18日）移師國境之南，在恆春半島隆重登場。適逢週末陽光露臉，吸引全台各地超過千名愛好繪畫的大小畫友齊聚，畫筆下的色彩從剛落成的「恆春文化中心」延伸至環城古城牆，整座半島宛如大型戶外美術館，場面壯觀且溫馨。

現場參賽者年齡層橫跨老中青三代，創作視角更是多元。有的畫友選擇佇立在斑駁的古城牆邊，細膩勾勒百年城磚的歷史紋理；有的則偏好捕捉現代化的恆春文化中心，在簡潔線條與南國烈日交織出的光影律動中，展現空間的節奏感。不少家長帶著孩子在草地上席地而坐，親子並肩作畫的畫面，成為當天最動人的風景。

請繼續往下閱讀...

值得關注的是，現場出現不少連續五屆參賽的「鐵粉」畫友。一位來自台中的王先生表示，他這5年跟著「藝起派對」腳步，從屏東市區的勝利星村、屏菸1936文化基地，一路畫到潮州的戲曲故事館、東港的王船文化館，今年來到恆春文化中心，不僅是為了比賽，更是透過畫筆記錄屏東文化建設的轉變。

除了業餘愛好者，主辦單位也特別邀請多位屏東在地藝術家進駐，透過水彩、油畫等專業媒材，精準詮釋半島的自然景觀與人文氣息。文化處長吳明榮指出，恆春獨特的落山風、古城韻味與新穎建築的衝擊，為創作者提供了取之不盡的素材，也為半島增添了不同層次的美感，下月也會在文化中心展出得獎作品。

畫友齊聚國境之南 捕捉古城與建築光影之美。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法