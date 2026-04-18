勞動節連假國道「每天有匝道封閉」 高公局公布路段、時段

勞動節連續假期匝道封閉措施。（高速公路局提供）

今年勞動節連假為5月1日到5月3日共3天，高速公路局今天（18日）說明，預估國道將有大量旅遊車潮，為紓解瞬間湧入國道龐大車流，高公局將在部分路段時段實施匝道封閉管制，請用路人多加留意並依據相關標誌指示行駛。

高公局依勞動節假期特性及歷年資料分析，針對假期間經常性壅塞路段或例假日運作狀況不佳的交流道封閉部分入口匝道，並規劃改道路線，以減少車流匯入主線的干擾。高公局針對上述匝道封閉交流道，共規劃8條改道路線。

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一、南向

（一）5月1日（週五）

1、國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口，5～12時。

2、國道5號石碇、坪林交流道南向入口，0～12時。

（二）5月2日（週六）

1、國道1號埔鹽系統交流道南向入口，5～12時。

2、國道5號石碇、坪林交流道南向入口，5～12時。

二、北向

（一）5月2日（週六）

1、國道1號虎尾、埔鹽系統交流道北向入口，12～21時。

2、國道3號西濱交流道北向入口，12～21時。

（二）5月3日（週日）

1、國道1號虎尾、埔鹽系統交流道北向入口，12～21時。

2、國道3號西濱交流道北向入口，12～21時。

勞動節連續假期匝道封閉改道路線。（高速公路局提供）

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