跨國3原住民族群共同打造 南島舟船「海洋之眼」啟航

結合查莫洛、阿美與達悟族三方智慧打造跨島嶼南島船新船，今天在杉原灣海洋學習基地舉行新船下水儀式。（記者黃明堂攝）

台東縣政府結合查莫洛、阿美與達悟族等，三方智慧打造跨島嶼南島船新船，今天在杉原灣海洋學習基地舉行新船下水儀式，象徵「移動的文化」正式啟航，讓海洋成為文化連結場域。縣長饒慶鈴宣布，舟船命名為「Mata No Riyal海洋之眼」，代表集合眾人之力打造一艘「跨越語言、文化與海洋」南島之舟。

達悟族造船師謝福生以傳統tatala拼板舟技法，製作上百根木釘固定船體；莿桐部落fudafudakan船團團長Cinaw劉裕義則利用刺竹、麻竹與黃藤，將阿美族傳統竹筏編綁工法加上帛琉Nick Halishluw的造船工藝，融入舷外浮桿平台，造就「跨越語言、文化與海洋」南島之舟，今日除進行傳統祝禱與下水儀式外，同步舉辦舟船命名揭牌典禮。

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饒慶鈴表示，台東是南島文化向外連結重要起點，舟船是交通工具，更是文化交流、知識傳承與南島認同象徵。透過跨島嶼與跨族群合作打造舟船，深化地方文化底蘊，強化與太平洋島國及南島語族地區文化鏈結，向世界展示臺東是南島文化原鄉。勉勵在地青年以文化為舟，讓台東航向更廣闊南島世界。下水儀式聚集造船和航海學員，鄰近族人也共襄盛舉，民眾很好奇這艘南島舟船，搶著體驗登船，族人驕傲地說，只有台東有南島船。

原民處說明，透過網路民眾提案和票選，最終脫穎而出船名為「Mata No Riyal海洋之眼」。最佳命名獎得主表示，海洋之眼將成為跨越語言與島嶼的靈性之眼，連結南島情感與信念。未來將以此舟為文化教育與海洋學習的載體，結合青年培力、傳統工藝傳承及國際交流，推動南島文化走入校園社區，讓更多人理解海洋文明智慧與價值。

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