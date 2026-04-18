台南「承順青年」4/25遶境祭出復古路關 廟會迷搶收藏

近年在各大廟宇活動都能看見「承順青年」的身影，嚴謹的規範與無常服務迅速打響知名度。（承順青年提供）

台南小有知名度的志工團「承順青年」將於25日舉行「府城內媽祖港天上聖母開光覲朝回鑾遶境大典」，特別設計以日治時期舊地名為主軸的復古典藏版路關，網路社群平台一曝光，詢問度破表，許多廟會迷搶收藏！

此次承順遶境本屬自家神明開光祈福，卻吸引包括和勝堂、開基天后祖廟、西羅殿、米街澤祐堂、開基昆沙宮，及台南金豪益等各界相挺，遶境範圍以中西、北區為主，沿途另有31張香案桌共襄盛舉，整體氣勢不輸大廟，路關圖也別具巧思。

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承順青年總召蘇瑞煌表示，為紀念此次盛事特別攜手「南氣」打造以日治時期舊地名為軸，並參考昭和時代的地圖元素，繪製出別具時代韻味的路關圖，讓行走不只是移動，更是一場與土地的對話，透過雙腳重新認識府城獨有的街境文化；地名更迭不只是名稱轉換，更是時代流轉痕跡，被留下或消逝的稱呼，都承載著歷史記憶，也映照出城市變遷與人文脈絡。

承順青年文化協會（又稱承順青年）的「承順」是由天上聖母賜名，有超過百位志工、平均年齡28歲、8成來自外縣市，特別的是，許多人過去並沒有拜拜的習慣，也有基督教徒在團體內，志工們不分年齡、宗教、政治與背景，大家抱著服務熱忱加入團隊，嚴謹的志工規範，展現出對優質廟會文化的堅持，無償服務與高度自律，近幾年來在台南市打響知名度。

承順青年祭出復古典藏版路關圖，吸引廟會迷搶收藏！（承順青年提供）

府城內媽祖港天上聖母開光覲朝回鑾遶境大典路關。（承順青年提供）

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