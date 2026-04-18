新北客家桐花祭土城揭幕！「發桐醬」帶路 五月雪浪漫席捲七大區

「2026新北市客家桐花祭」18日於土城區捷運海山站廣場盛大揭幕。（記者翁聿煌攝）

「2026新北市客家桐花祭」18日於土城區捷運海山站廣場盛大揭幕，今年活動以「有福桐享共下行」為主題，首度推出專屬代言人「發桐醬」現身，超萌形象吸引全場目光，現場融合跨世代音樂展演、美學市集與多元互動區，吸引大批民眾到場感受客家文化與自然景致交織的春日魅力。

侯友宜表示，新北桐花祭自土城起源，發展至今已成為全國具代表性的文化觀光活動之一，每年桐花祭不僅吸引民眾走入山林賞花，也帶動地方觀光與產業發展，今年活動進一步結合青年創意與多元文化，希望讓更多民眾在參與過程中認識客家文化的生活樣貌。

請繼續往下閱讀...

客家局長劉冠吟表示，活動規劃三大主題區，「聲音轉運站」、「桐花轉運站」與「童年轉運站」，結合舞台演出、手作體驗與闖關互動，營造文化與娛樂兼具的活動氛圍，民眾在現場不僅能透過闖關任務與市集消費串聯「轉運任務」，也能在「好客市集」品嚐客家傳統點心與創意料理，感受豐富的感官饗宴。

土城區長周晉平指出，今年舞台化身「聲音轉運站」媒合流行音樂人、在地客屬與原民社團，以及土城區各級學校進行跨世代演出，此外，超萌代言人「發桐醬」也驚喜現身會場，帶動現場氣氛，與大小朋友一同隨音樂舞動，透過多元音樂風格與世代共融的展演形式，展現客家文化向下扎根與族群共榮的精神。

隨著18日土城主場活動起跑，新北客家桐花祭將展開一個月的接力慶典，後續將由深坑、瑞芳、鶯歌、三芝、新店及石碇等區輪番上陣，各區將結合在地特色推出桐花健行與文化體驗活動，邀請民眾依據花況走訪不同行政區，探索新北山林的獨特風情。

「2026新北市客家桐花祭」18日於土城區捷運海山站廣場舉行。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜（中）參加桐花祭活動。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法