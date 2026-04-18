台積電來了！中科釋1200職缺 起薪破4萬、最高6.9萬

勞工局與中科舉辦徵才活動，邀集台積電、台灣美光、矽品精密等廠商徵才。（勞工局提供）

畢業季即將到來，為協助社會新鮮人卡位科技大廠，台中市勞工局與中部科學園區管理局今天聯手在中科管理局舉辦中科園區就業博覽會，邀請包括台積電、台灣美光等27家優質廠商，釋出超過1200個工作機會，職缺類型從工程師到技術員，超過5成職缺起薪達4萬元以上，矽品精密更開出薪資達6萬9000元的製程工程師職缺。

此次參與廠商由全球晶圓代工龍頭「台積電」領軍，展現台灣半導體產業頂尖競爭力，吸引優秀青年投身最前線，還有結合研發與先進製程、身為全球重要記憶體生產據點的「台灣美光」、全球封測大廠、緊隨AI產業發展浪潮的「矽品精密」、半導體智慧自動化設備指標廠商「旭東機械」。

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此外，國內關鍵工業氣體知名廠商「聯亞科技」，因長期深耕高科技製造供應鏈，這次更展現求才誠意，釋出多達120個職缺，為全場招募人數之冠，職缺內容包含各類研發工程師、製程工程師、技術員及行政管理職，總職缺數破1200個，其中超過50%職缺起薪4萬元以上，矽品精密更開出薪資達6萬9000元的製程工程師職缺，現場亦提供250個以上學經歷不拘的優質機會。

台中市就業服務處提醒，求職朋友面試前應先上網瞭解應徵廠商的產業背景與產品資訊，並在活動當天穿著整齊正式服裝，攜帶相關證照或作品集，以建立良好的第一印象。透過現場與主管面對面溝通，不僅能深入了解薪資福利，更能感受企業文化。

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