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    首頁 > 生活

    基隆信義市場預計年底遷到中繼市場 都更同步規劃

    2026/04/18 10:14 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆信義市場巳超過50年，將以公辦都更改建。（記者盧賢秀攝）

    基隆信義市場巳超過50年，將以公辦都更改建。（記者盧賢秀攝）

    基隆市信義市場使用超過半世紀，建物老舊，市府推動公辦都更，攤商將遷入對面的港育成中心「中繼市場」營業，市府近期辦理中繼市場裝修工程發包作業，預計年底攤商可遷入中繼市場，為求公平，攤商將在5月公開抽籤。

    產業發展處長蔡馥嚀表示，中繼市場原本規劃僅使用1樓空間，但為了更完整容納現有攤商，市府將2樓也納入營業空間，都市發展處已核准通過免都審程序，準備進行裝修工程發包。1樓生鮮商品為主共有76攤、2樓18攤經營乾貨與美食，另外有62攤選擇退場、暫停營業的45攤。

    蔡馥嚀，中繼市場細部設計已完成，室內裝修工程較不受天候影響，預計年底攤商可進駐，部分1樓攤商對攤位配置有意見，為求公平5月攤商公開抽籤。攤商遷入中繼市場後，信義市場內將淨空，至於市場旁7間店舖，財政處配合信義市場都更計畫，租約到2027年底，仍可營業。

    信義市場自民國62年啟用至今，是市民重要的民生物資採購場所，因建物老舊有潛在危險，市府將在原址以公辦都更方式改建現代化綜合大樓為，1、2樓仍保留市場功能，並整合周邊客家文化會館等市有土地，開發總面積約1300坪，市府都市發展處配合攤商搬遷時程同步推動都更案的招商作業。

    中繼市場即將發包裝修，攤商年底遷入。（ 記者盧賢秀攝）

    中繼市場即將發包裝修，攤商年底遷入。（ 記者盧賢秀攝）

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