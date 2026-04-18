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    首頁 > 生活

    台中營養午餐、鮮奶免費政策 被揪私校生全「丟包」

    2026/04/18 10:07 記者蘇孟娟／台中報導
    議員謝志忠（右2）質疑台中午餐及鮮乳補助政策，私校學生全「被丟包」。（記者蘇孟娟攝）

    議員謝志忠（右2）質疑台中午餐及鮮乳補助政策，私校學生全「被丟包」。（記者蘇孟娟攝）

    台中市自今年起推出「台中有鈣讚」每週一鮮乳及國中小學營養午餐免費政策，照顧學生吃出營養健康，但多名議員質疑，兩項照顧學生的政策，私立國中小學生全被排除在外，未在照顧之列，尤其台中市長盧秀燕年初突跟進台北市宣佈開辦免費營養午餐時，稱「學校營養午餐應視為市府整體教育的一環，應由政府負責」，私校學生卻「被丟包」，政策作半套。

    教育局長蔣偉民僅回應，目前全國僅8縣市擴及私校免費午餐，台中市已增納私校弱勢學生照顧；至於鮮乳補助，台中會分階段照顧。

    台中市議員謝志忠、張玉嬿、王立任、黃守達關切台中市今年起陸續上路的鮮乳補助及營養午餐免費政策。

    謝志忠指出，過去7年多來不分黨派議員再三向盧秀燕爭取營養午餐免費，她置若罔聞，今年1月6日台北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐全面免費後，1月8日盧秀燕隨即跟進，並稱「學校營養午餐應視為市府整體教育的一環，應由政府負責」。

    謝志忠指出，但台北市普及公私立國中小學生照顧，盧秀燕所稱的「整體教育一環」，卻排除私立國中小學生，政策學一半更自相矛盾。

    此外，這學期新上路的「台中有鈣讚」乳品政策，也僅補助公立國小及公私立幼兒園學生，私立國小學生又被排除在外，「私校的學生難道就不是台中的孩子嗎」，甚至比較台北、新北與桃園市，不僅2至12歲公私立學童全面補助，更將寒暑假一並納入，台中市「為德不足」。

    4人共同要求，強調學童營養與健康不應有公私立學校之分，強烈要求儘速補足補助照顧缺口落實公平照顧。

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