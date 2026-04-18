內湖高工40週年校慶 蔣萬安：投入2.7億強化技職設備

今（18）日適逢台北市內湖高工40週年校慶，台北市長蔣萬安特別到場，獻上「生日快樂」祝福。（記者方賓照攝）

今（18）日適逢台北市內湖高工40週年校慶，台北市長蔣萬安到場獻上「生日快樂」祝福。內湖高工學子去年勇奪WISPO世界創新科學專題奧林匹亞競賽季軍，今天也由校長林俊岳帶領學生團隊獻獎市長。蔣萬安表示，投資在技職教育就是奠定台灣產業的基礎，北市府投入2.7億來推動技職學校相關場域、設備。

台北市長蔣萬安表示，很榮幸參加內湖高工40週年校慶，恭喜大家生日快樂，40年非常不容易，這是很重要的里程碑，內湖高工一直是北市推展技職教育的重要基地，特別強調專業、強化實作，因為培育許多優秀人才，也培育年輕學子一技之長，向歷屆校長、師長、父母表達最高的敬意與感謝。

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蔣萬安說，去年內湖高工參加2025WISPO世界創新科學專題奧林匹亞競賽，表現非常亮眼，他印象很深刻，由同學製作的「應用多任務學習神經網路建構可識譜六孔竹笛機器人」，結合AI、多工學習神經網路、機電整合與音樂演奏應用，能夠讀譜、控制氣流、靈活按笛孔，在全世界50多個隊伍中勇奪季軍，驚艷各界，不只是台北之光，也是台灣的驕傲。

蔣萬安表示，他上任後很重視技職教育，投資年輕人就是台北的未來，投資在技職教育就是奠定台灣產業的基礎，去年他們全面優化、提供技職學校相關場域、設備，投入2.7億來推動，包含內湖高工要打造智慧科技工廠，讓更多年輕學子在好的學習環境，有好的相關設備可以不斷精進自己的技藝。

內湖高工學子去年勇奪 WISPO世界創新科學專題奧林匹亞競賽季軍，今天也由校長林俊岳帶領學生團隊獻獎市長。（記者方賓照攝）

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