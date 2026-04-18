嘉義永慶高中獲李國聰捐贈水墨畫 藝術成為校園日常風景

水墨畫大師李國聰慨贈畫作給永慶高中收藏。（永慶高中提供）

嘉義縣立永慶高中近日迎來一場別具意義的藝術盛事，知名水墨畫家李國聰慨捐兩幅作品〈三娘言〉與〈五月白河一景〉，為校園注入濃厚的人文藝術氣息。校方將畫作典藏於圖書館空間，開放師生一同觀賞，讓藝術不再只是展覽品，而成為日常學習與美感滋養的一部分。

永慶高中表示，李國聰自教職退休後，全心投入水墨畫創作，他長年鑽研東西方藝術理論與創作，作品風格多元，兼具工筆、寫實與寫意之美。除了構圖、色彩，他強調繪畫中的「韻律感」，認為如同音樂一般，唯有節奏與流動，作品才有生命力。其創作關懷土地、觀照人性，並勇於突破形式，因此創造出獨樹一幟的藝術風格。

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這次捐贈的畫作〈三娘言〉，取材自古代「三娘教子」的典故，畫面描繪秋日的大樹下，母親對孩子諄諄教誨與勉勵的情景。整幅畫最動人之處，不在於表面的訓誡，而是那份深切的慈愛之情。

〈五月白河一景〉則呈現當代風景的描繪。畫中以白河林初埤為背景，描繪木棉花盛開時節遊人如織的熱鬧景象。這幅作品不僅描繪風景，更承載地方記憶與文化意象，觀者在賞畫之際，彷彿也走入了那片光影流轉的五月的風景之中，感受季節與土地交織的美麗。

永慶高中校長郭春松表示，永慶高中再一次展現其重視美學教育與人文發展的辦學理念。當藝術不再遙遠，而是成為學生每日可親近的存在，教育也將不只是知識的傳遞，更是一場關於感受、思考與生命共感的深層對話。

水墨畫大師李國聰慨贈畫作給永慶高中收藏。（永慶高中提供）

水墨畫大師李國聰慨贈給永慶高中收藏的〈三娘言〉。（永慶高中提供）

水墨畫大師李國聰慨贈給永慶高中收藏的〈五月白河一景〉。（永慶高中提供）

永慶高中校長郭春松（左）感謝水墨畫大師李國聰慨贈畫作給學校收藏。（永慶高中提供）

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