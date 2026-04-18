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    大甲媽19日、22日進西螺！雲林警方2階段交管路段一次看

    2026/04/18 10:06 記者李文德／雲林報導
    西螺警分局因應大甲媽祖進香，祭出相關交通管制。（圖由警方提供）

    西螺警分局因應大甲媽祖進香，祭出相關交通管制。（圖由警方提供）

    台中鎮瀾宮大甲媽祖昨晚起駕，預計明（19）日及22日抵達雲林西螺鎮，並駐駕西螺福興宮。西螺警分局估計，屆時將吸引眾多人員湧入當地，因此將採取2階段交通管制措施，呼籲民眾及信眾配合相關交通管制措施。

    雲林縣迎來「瘋媽祖」熱潮，日前苗栗拱天宮白沙屯媽祖徒步北港進香，已為雲林縣帶來驚人遊客、香客數，緊接而來的大甲鎮瀾宮徒步進香新港，因19日南下、22日回鑾北上都會行經西螺，並於晚間駐駕西螺福興宮，地方估計也會吸引眾多人潮，警局因此規劃2階段交通管制。

    分局長吳誌權表示，4月19日中午12點至晚上12點，西螺大橋全段、大橋路，以及堤防路以南、興農西路以北、大同路以西、福來路以東區域將實施交通管制，建議由二崙、崙背往返西螺交流道的民眾，請避開西螺鎮市區，改道市場南路、市場北路或興農西路，以避開壅塞路段。

    吳誌權指出，22日早上10點至晚上12點，吳厝中正橋南端沿線至145、156線路口，雲33線與156線路口至田尾村吳厝土地公廟，另包含西螺鎮平和南路、平和路、延平路等路段也採交通管制。提醒欲由吳厝橋前往虎尾，或由西螺、二崙往虎尾方向行駛車輛，改由二崙鄉裕民路雲禾大橋通行。

    分局呼籲，民眾們務必配合相關管制，維護遶境秩序與安全，更盼各界理性參與，現已事先加強約制與宣導，呼籲信眾保持理性與秩序，共同迎接媽祖聖駕。

    西螺警分局因應大甲媽祖進香，祭出相關交通管制。（圖由警方提供）

    西螺警分局因應大甲媽祖進香，祭出相關交通管制。（圖由警方提供）

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