駭人！毛孩遺體堆到天花板 議員籲北市設「寵物專用火化爐」

先前台北市動物之家爆出寵物遺體堆積的駭人畫面。（陳宥丞提供）

台北市動物之家先前被爆因標案停擺導致大體室裡堆積大批毛孩遺體的駭人畫面。台北市議員陳炳甫指出，這背後隱藏結構性問題，絕多數毛孩火化業者都屬非法，加上北市府並沒有自己的寵物火化爐，建議市府可將二殯（懷愛館）將增設的12爐火化爐之一挪為寵物用，可直接解決問題。動保處回應，目前正與殯葬處研議在懷愛館設置寵物火化設施可行性。

陳炳甫指出，合法寵物殯葬業者極度稀缺，北市府又沒有自己的寵物火化設施，因廠商不願承接，近期也發生遺體堆積到天花板的現象，畫面令人心碎，不只是對生命藐視，更讓視寵物為家人的民眾受到二次傷害，缺乏合法管道的情況下，市府如還不積極處理，等於變相鼓勵非法廠商或隨意棄置，讓「動物友善城市」的口號淪為笑話。

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陳炳甫說，其實過去基北北桃市政平台也討論過共同蓋寵物用火化爐，但因此為鄰避設施，最後不了了之，他建議，市府既然已經預計將於懷愛館新建12座火化設施，不如將其中一座挪為「寵物專用火化爐」，由政府主導建立合法、透明且穩定的處理機制。此外，也可透過基北北桃合作平台，共同開發合法的寵物殯葬專區，打破民間業者壟斷的亂象，確保每隻毛孩都能有尊嚴地走完最後一程。

動保處收容組長華心惠表示，中央針對寵物生命紀念設施訂有「非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點」，為辦理非都市土地申請變更編定為特定目的事業用地做寵物生命紀念設施使用的興辦事業計畫審查所訂定的規範，不過，由於台北市全區為都市計畫土地，並不適用該要點。

她說，動保處目前正與殯葬處研議懷愛館設置動物火化設施的可行性，但涉及法規，包含地目、用途、殯葬服務等，都仍需要再討論。針對先前爆出的寵物屍體堆積狀況，華心惠說，目前由合法得標廠商定期清運處理，執行上沒有問題。

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