枯球籮紋蛾朝聖年度奇觀！ 阿里山受鎮宮神蛾祝壽經典畫面再現

阿里山受鎮宮帝爺公神像依附3隻枯球籮紋蛾，被稱為神蛾祝壽。（圖由嘉義林業分署提供）

全台最高廟宇阿里山國家森林遊樂區受鎮宮神蛾祝壽經典畫面又來了，受鎮宮主祀俗稱帝爺公的玄天上帝，每到帝爺公農曆3月初3壽辰前夕，就會陸續飛來俗稱神蛾的「枯球籮紋蛾」，進入廟宇之後附著在神像上，直到壽誕過後，才會逐漸離去。這樣的神蛾祝壽畫面，多年來早已成為信徒間傳誦的佳話，前來阿里山受鎮宮參香的信徒也絡繹不絕。

枯球籮紋蛾的翅背有兩顆圓圓貌似貓頭鷹的大眼睛，並布滿類似蛇紋的波浪紋路，符合玄天上帝收伏龜蛇二將的傳說，也難怪受鎮宮的信眾們會嘖嘖稱奇，認為是神明顯靈。

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「阿里山達人」黃源明表示，如以自然科學的觀點切入，阿里山花季期間，正是枯球籮紋蛾的繁殖季節，有時也會出現在染井吉野櫻的枝幹上，受鎮宮對面的香林服務區前身是香林國小，也曾多次出現枯球籮紋蛾附著在校長室的窗戶上，加上受鎮宮夜間燈火通明，是蛾類最喜歡的棲息環境，所以枯球籮紋蛾飛進受鎮宮停駐在神像上，也就是理所當然可以解釋的現象。

每年來為帝爺公祝壽的神蛾數量不一，最多曾出現20隻以上，4月15日拍攝記錄當天已經有7隻，分別停在帝爺公神像3隻、旁邊的通報主事神像1隻、註生娘娘神像1隻、前方兩尊趙元帥、康元帥各1隻，今年共會飛來幾隻祝壽，值得繼續期待。這幾天來到阿里山賞花踏青的朋友，可以利用遊園機會，來到受鎮宮見證每年難得出現的畫面。

阿里山受鎮宮神蛾祝壽的畫面。（圖由嘉義林業分署提供）

阿里山受鎮宮神蛾祝壽的畫面。（圖由嘉義林業分署提供）

被譽為神蛾的枯球籮紋蛾。（圖由嘉義林業分署提供）

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