把握好天氣！週日轉乾熱 下週「這2天」雨勢最猛

天氣配圖。（資料照）

天氣風險公司表示，受中層短波通過及底層鋒面系統影響，今（18日）起中部以北及東部將出現陣雨或雷雨，隨著鋒面南移配合熱力作用，午後降雨將愈趨明顯，南部以北、東部為多雲到陰有短暫陣雨或局部雷雨，南部地區轉為多雲到晴天氣。

天氣風險公司分析師薛皓天今於臉書粉專發文指出，受降雨及東北季風影響，今日中北部與東北部高溫落在24至27度，中南部及台東則可達28至31度。今晚鋒面減弱後，水氣漸漸減少，僅中部以北及東部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

請繼續往下閱讀...

週日（19日）環境逐漸轉乾，北部為多雲，東部為多雲到陰、局部短暫雨，桃園以南的西半部地區則恢復晴到多雲，山區、東部午後須留意熱力作用帶來的陣雨。氣溫方面，明天白天高溫雖略升，北部、東部約25至28度，中部以南及台東約28至32度，但夜間清晨受輻射冷卻影響，中部以南溫差恐達10度以上，留意日夜溫差變化。

週一（20日）至週三（22日）全台受脊區影響，將迎來一段穩定且炎熱的天氣，中南部內陸及大台北局部有33度以上高溫機會。然而，週三晚間中層槽線加深並逐漸南下接近台灣，週四（23日）午後各地轉陰或多雲，西半部、北部有機會出現雷雨，並伴隨較大雨勢及強陣風。

週五（24日）受鋒面通過與東北季風增強影響，全台皆有陣雨或雷雨，西半部地區要注意對流胞移入帶來短時強降雨發生，中部及山區局日雨量可達大雨以上。這波不穩定天氣將持續到週六（25日），待中層水氣漸於下週日（26日）白天遠離各地才會晴到多雲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法