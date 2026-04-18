CxM、麋先生接力嗨唱高雄！經發局攜商圈夜市放送優惠

為迎接兩大演唱會接連登場，高市府續推面額50元商圈夜市優惠券。（經發局提供）

SEVENTEEN小分隊CxM（S.COUPS、珉奎）4月24日起連3日空降高雄巨蛋，5月則由金曲樂團麋先生連兩週共6場全帳篷式馬戲團演唱會，高市經發局宣告，串聯40+處商圈夜市與400+家特色店家，攜手推出「2026商圈夜市優惠券」。

經發局長廖泰翔表示，本次SEVENTEEN小分隊CxM亞洲巡演，特別將韓日以外的全球唯一海外專場獻給高雄；金曲樂團麋先生也首度與FOCASA馬戲團跨界聯手，共同打造魔幻動人的盛大演出。

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隨這兩場音樂盛事登場，高市府延續祭出面額50元商圈夜市優惠券，歌迷只要憑指定演唱會門票，可於4月24至26日前往捷運站點（左營、巨蛋與美麗島）及於5月1-3日、8-10日於麋先生演唱會現場（輕軌夢時代旁）進行兌換，即刻暢遊高雄必訪的商圈夜市與精選好店。

經發局補充，2026商圈夜市優惠券可用至明（2027）年2月28日，包括4月的CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG、5月的麋先生〈大馬戲團CircUs Max〉及之前1至3月間舉辦的7-ELEVEN高雄櫻花季、2026大港開唱、SUPER JUNIOR〈SUPER SHOW 10〉等票根，都可在本次指定捷運站或活動現場兌換，詳情可留意商圈夜市優惠券官網（https://www.khafterparty.tw/）或經發局粉絲團及IG（@edbkh）。

鄰近高雄巨蛋的「和林拾麵」林老闆表示，店內將乾拌麵的濃郁醬香與湯麵的清鮮溫潤完美結合，希望讓樂迷們在高雄留下深刻且美好的味覺記憶。（經發局提供 ）

日式喫茶店「吉吉ジジ」黃老闆提到，他們主打水果三明治、達克瓦茲與銅鑼燒等輕食小點，以簡約而不簡單的層次傳遞純粹美味，希望能為每位遠道而來的粉絲朋友們，喚醒一整天的明亮心情。（經發局提供）

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