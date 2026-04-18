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    不只設計！成大畢展「豬隻救生倉」吸睛登場 展現多元創意與永續關懷

    2026/04/18 08:16 記者洪瑞琴／台南報導
    「LIFTFLOAT畜牧淹水救災系統」作品展示，導入AI水位偵測與漂浮裝置，協助豬隻於洪水中自保，降低產業損失。（成功大學提供）

    「LIFTFLOAT畜牧淹水救災系統」作品展示，導入AI水位偵測與漂浮裝置，協助豬隻於洪水中自保，降低產業損失。（成功大學提供）

    國立成功大學工業設計學系115級畢業設計展「M（？）RE」南展，即日起於成功大學勝利校區未來館登場，以「多樣性」為核心，傳達設計不僅止於解決問題，更是一種探索未知與開展可能性的過程。

    展覽主題「M（？）RE」意思為 more than （不只），集結33位學生、13組作品，聚焦「多元共融」、「創新發展」與「永續價值」3大面向，將抽象理念轉化為具體設計實踐。作品回應當代社會議題，也試圖開啟更多對未來的提問與想像，展現新世代設計人才的觀察與行動力。

    例如「LIFTFLOAT畜牧淹水救災系統」，因應現今極端氣候、洪水來襲造成畜牧業者重大衝擊而設計，導入AI偵測水位高度，在情況危急時觸發「救生倉」放出儲備於內的水上載體「漂浮板」，供豬隻攀附，降低產業損失與災後負擔；「PrepEase」關注高齡族群用餐困境，透過直覺式壓切設計，讓食物在碎化過程中仍保有外觀層次與溫度，重拾用餐的尊嚴與期待。

    此外，「neXus商業展覽互動體驗系統」整合聲、光、溫、風、霧五大元素，突破傳統展示限制，打造可快速部署的沉浸式展覽方案，讓策展能即時調整展示情境，帶來更具深度的互動體驗。

    系主任陳璽任表示，畢業展的意義在於讓學生作品走出校園、面對公眾檢視。他鼓勵學生在展覽過程中主動與業界專家互動，「像兇猛的野獸般抓住機會」，積極提問與交流，甚至主動建立連結，為未來發展創造契機。

    南展將於4月20日結束，後續北展於5月22日至25日移師台北南港展覽館2館，參與年度設計盛會「新一代設計展」，與全國設計相關科系師生交流，持續擴大創意能量。

    「neXus 商業展覽互動體驗系統」，可透過軟體遠端控管，讓策展靈活模擬並即時調整產品情境。（成功大學提供）

    「neXus 商業展覽互動體驗系統」，可透過軟體遠端控管，讓策展靈活模擬並即時調整產品情境。（成功大學提供）

    「PrepEase」設計理念在於讓牙口不佳的長輩找回用餐的期待與溫暖。（成功大學提供）

    「PrepEase」設計理念在於讓牙口不佳的長輩找回用餐的期待與溫暖。（成功大學提供）

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