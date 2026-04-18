解決土壤連作障礙 農改場開發自走式消毒機

台南農改場成功研發自走式土壤蒸汽消毒機。（台南農改場提供）

為協助解決設施栽培常見的土壤連作障礙問題，提升友善耕作生產效率，台南區農業改良場成功研發「自走式土壤蒸汽消毒機」，利用高溫蒸汽進行土壤消毒，有效降低土傳性病害發生，減少化學藥劑使用，兼顧作物生產與環境永續；以花卉作物洋桔梗進行栽培試驗，成效良好。

該設備採履帶式自走設計，以電力驅動，並具備無線遙控操作功能，可於設施環境中靈活行走，作業時僅需1至2人即可完成，有效降低人力需求並提升作業效率。

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因採電動化設計，可減少噪音及廢氣排放，更符合友善環境的生產需求；試驗結果顯示，蒸汽處理後土壤酸鹼值、有機質及主要養分含量均維持穩定，對土壤理化性質影響有限。

農改場以花卉作物洋桔梗進行栽培試驗，經蒸汽處理的植株生長勢明顯優於未處理區，顯示該技術對改善土壤環境與促進作物生長具有良好成效。

場長陳昱初表示，設施作物長期連續栽培，容易造成土壤中病原菌累積及有害物質堆積，進而引發連作障礙，導致作物生長勢衰弱，影響產量與品質；傳統蒸汽消毒方式多由土壤表面導入蒸汽，熱量向下傳遞效率有限，消毒效果易受影響。

陳昱初說，新研發採用蒸汽釘管直接將蒸汽導入土壤深層，讓土壤能迅速升溫並維持高溫環境，顯著提升消毒效率，可有效抑制土傳性病原菌、地下害蟲與雜草種子，並有助改善連作障礙。

該項成果已完成技術移轉，將研究成果轉化為實用農機產品，自走式土壤蒸汽消毒機可廣泛應用於花卉，以及設施蔬菜栽培，特別適合易受連作障礙影響的作物。

機具進行消毒作業。（台南農改場提供）

以洋桔梗栽培試驗，右為蒸汽消毒，左為對照。（台南農改場提供）

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